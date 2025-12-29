通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間４．５％付近の低水準 通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間４．５％付近の低水準

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.57 4.56 6.57 4.90

1MO 8.78 5.30 7.29 5.80

3MO 9.04 5.66 7.66 6.39

6MO 9.23 5.84 8.01 6.81

9MO 9.34 6.01 8.25 7.12

1YR 9.41 6.21 8.42 7.35





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.63 6.40 5.79

1MO 7.82 7.84 6.52

3MO 8.29 8.55 6.89

6MO 8.73 8.89 7.04

9MO 9.02 9.13 7.17

1YR 9.20 9.35 7.32

東京時間16:31現在 参考値



ロンドン序盤、ユーロドル１週間は４．５６％で推移。クロスマス前には３％台前半まで低下したが、その後はやや持ち直している。しかし、１２月後半の水準は年初来安値圏に低迷している。スポット市場では１．１８００が上値抵抗となっており、１．１７台での取引が続いている状況。水準感に目立った変化はみられていない。

