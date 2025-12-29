©ABCテレビ

商店街の年末の風物詩といえば、一年を締めくくる運試し「歳末ガラポン抽選会」。2025年末、ガラポンを回す人たちのドラマを取材しました。

©ABCテレビ

大阪市旭区にある「千林商店街」。東西660m、約220ものお店が並ぶこの商店街のお客さんが毎年楽しみにしているものといえば、歳末恒例の「ガラポン抽選会」。半世紀以上も続く名物イベントです。

ちなみに1967年の特賞の景品はなんと「車」。3年前には「現金つかみ取り」が名物でした。今年の特賞は、ズワイガニやフグなどの「特選！冬の味覚」か、1万円の商品券。500円の買い物で1枚もらえる抽選補助券を6枚集めると、ガラポンに1回挑戦できます。

©ABCテレビ

美容院の帰りに立ち寄った女性は緑玉の3等をゲット。ビールやおかきなどの「選べる！冬のギフト」を当て、おかきを選びました。続いてやって来たのは親子連れ。小学1年生の陽斗くんがガラポンに9回も挑戦しましたが…手にしたのは500円分の商品券でした。

商店街で「半額」の服を手に入れた買い物上手の女性は6回挑戦。しかし、出るのは5等や4等の玉ばかりで、お目当ての玉がなかなか出てきてくれません。そんななか、お父さんと一緒にやって来た3歳の識人くんが当てたのは2等の青玉。賞品は、今もらってうれしい新米5kgとあり、お父さんもニコニコです。

©ABCテレビ

「よかった～」と上機嫌の識人くんと一緒にお家に帰ってみました。待っていたお母さんに「母ちゃん！お米当てた。お米当たってん！」と得意げに報告する識人くん。お米のストックがちょうどなくなりかけていたところだったそうで、「すごいやん！」と母さんも大喜びでした。

©ABCテレビ

【動画】ほか、人生初のガラポンに挑む1歳の男の子や、通りすがりの人に1等を当てた喜びを伝える女性、楽しかった万博を振り返る“ミャクミャクマニア”などが登場！

まもなく、ガラポン抽選会場に、驚くべき強運の持ち主が現れました。たった1回の挑戦で特賞を当て、ズワイガニをゲットしたのは4歳の一永くん。お母さんよれば、前にも別のガラポンで1等を当て、大人気のゲーム機を獲得するなどくじ運がバツグンだそうです。

©ABCテレビ

しかし、上には上がいるもの。さらなる強者は8歳の怜亜さん。挑戦した3回ともが白玉だった10歳のお兄ちゃん・郁志くんを尻目に、怜亜さんは3等と特賞をダブルでゲット。なんと3年連続で特賞を当てているそうですが、本人にはまったく気負いはなく、回すときはいつも無心とか。そんな妹から「期待をしすぎないこと」を学んだと笑うお兄ちゃん。愛嬌たっぷりの笑顔がチャーミングです。

©ABCテレビ

「2人がうちの子で、あと2人が友だち」と4人の子どもを引き連れて現れた女性はガラポン抽選券の束を持参。昨日、居酒屋で大いに食べて飲んだお会計が2万1000円を超えたそうで、7回も挑戦できます。

5等の50円商品券が続くなか、3等のジュースの詰め合わせをゲット。これを引き当てた9歳のさくらさん、そして8歳のかえでさん、みことさんは、かわいいネイルチップで大人顔負けのオシャレをしています。

©ABCテレビ

実はこの3人、一緒にダンスを習っていて、今から千林のダンススクールでレッスンがあるそう。聞けば、こちらは人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーも卒業したというダンスアカデミー。大阪・関西万博のメインステージで踊った経験もある彼女たちに将来の夢をたずねると、「アイドルです」と目を輝かせて答えてくれました。

©ABCテレビ

いろいろあった2025年。そして迎える2026年、ガラポンを回した人たちによい年が訪れますようにーー。

©ABCテレビ

歳末ガラポン抽選会の人間模様は、12月19日（金）放送の「newsおかえり」（ABCテレビ 毎週月曜～金曜午後3:40～）で紹介しました。

『newsおかえり』YouTubeチャンネルで配信中