来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）では、今冬のマラソン挑戦を予定する有力ランナーが少なくない。

前回大会後の大阪マラソンで学生新記録を樹立した青学大の黒田朝日（４年）のように、箱根路の快走を弾みにマラソンでの成功を目指す選手たちの激突に注目が集まる。（西口大地）

箱根の練習をベースに

学生のマラソン挑戦が、近年増加する一つの契機となったのが、２０１６年２月の東京だった。

同年夏のリオデジャネイロ五輪代表選考会を兼ねた大会に、約２か月前の箱根駅伝で２連覇を飾った青学大から４人が出走。下田裕太（当時２年、現コーチ）が２時間１１分３４秒で日本人２番手の１０位と力走するなど、各選手が健闘した。

原晋監督は「それまでは、マラソン選手は４０キロ走を何本もやらなきゃいけないとか、挑戦のスタートラインのハードルがすごく高かった」と指摘する。箱根に向けた練習の延長線上で、３０キロ程度の距離走をベースに初マラソンを成功に導き、「ある種、新しいメソッドを作った」と自負する。

青学大はその後も箱根メンバーのマラソン挑戦を奨励し、前回大会後には２月の別府大分毎日（別大）で若林宏樹（当時４年）が２時間６分７秒、同月の大阪で黒田が２時間６分５秒と、立て続けに学生記録を更新。今回の箱根後にも別大出走を予定する黒田は「記録はレース展開や走るレースによって変わる。（６位だった）大阪よりいい順位を取れたらいい」と勝負を重視する。

ハードル下げた厚底シューズ

学生のマラソン挑戦を容易にしたのが、１７年以降に普及が進んだ厚底シューズだ。大学４年時の０３年に当時の初マラソン日本最高となる２時間８分１２秒で走りながら、同年の世界選手権を故障欠場した中大の藤原正和監督は「マラソンを走っても、その後にダメージで苦しむケースが少なくなった」と指摘する。高反発でクッション性も高い厚底導入で、体への負担は確実に軽減されたようだ。

中大からも今季、溜池一太（４年）が別大でのマラソンデビューを見据える。１万メートル２７分５２秒１８のスピードを備え、指揮官が箱根で２区起用を明言する実力者は「マラソンでも対応できる脚作りを１年かけてやってきた。まずは箱根での優勝を目指し、終わってから準備したい」と語る。

現日本記録保持者の大迫傑（リーニン）をはじめ、マラソンの名選手を多数輩出してきた早大からは、今夏の世界ユニバーシティー大会ハーフマラソン金メダルの工藤慎作（３年）が３月の東京出場を計画。２８年ロサンゼルス五輪代表選考会となる２７年秋のマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）出場を狙い、「ＭＧＣから逆算して、学生の時に出場権を取っておかないと間に合わない。２時間５分台は出したい」と力を込める。

国学院大は、２４年大阪で平林清澄（当時３年、現ロジスティード）が当時の初マラソン日本最高記録をマーク。今季は、今年２月の別大で２時間８分台を記録した高山豪起（４年）に加え、世界ユニバーシティー大会ハーフ銅の上原琉翔（同）が挑戦をにらむ。

今季のハーフで好走を連発している創価大の山口翔輝（２年）も、２月の延岡西日本での初挑戦に備えている。

今冬の主要マラソンは、来年の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会も兼ねており、快走で日本代表争いに名乗りを上げる箱根ランナーが現れるか、注目だ。

瀬古利彦が切り開いたマラソンへの道

箱根駅伝とマラソンを高次元で両立した学生ランナーの先駆けといえば、早大の瀬古利彦に他ならない。

箱根では４年連続「花の２区」を走り、３、４年で２年連続区間新。マラソンは１年から挑戦し、３、４年では箱根約１か月前の福岡国際で２連覇を果たし、１９８０年モスクワ五輪代表に決まった。日本のボイコットで代表は幻となったが、その後２度の五輪に出場し、「箱根から世界へ」の理念を体現した。

その後、９５年世界選手権に山梨学院大３年の中村祐二が出場する成功例があったが、日本学生記録は早大４年の瀬古が７９年４月のボストンで出した２時間１０分１２秒で止まっていた。

停滞が打ち破られたのが、９９年３月のびわ湖毎日。駒大４年の藤田敦史が２時間１０分７秒を出し、２０年ぶりに記録を更新。翌２０００年の同大会でも早大３年の佐藤敦之が２時間９分５０秒を記録した。０３年にさらに大幅更新した中大４年の藤原正和も含め、箱根路で活躍したエースが在学中にマラソン挑戦し、その後、五輪や世界選手権の舞台へと羽ばたく流れが続いた。

そこから一時、学生のマラソン挑戦が停滞したが、２０２０年東京五輪（２１年に延期）の代表選考をきっかけに潮目が変わった。選考レースの１９年ＭＧＣ出場を目指し、自国開催の五輪代表を夢見る学生の挑戦が活性化。

前日本記録保持者の鈴木健吾も神奈川大４年時の１８年東京で、当時学生歴代６位の２時間１０分２１秒をマーク。翌年のＭＧＣで７位と健闘した経験を糧に、２１年びわ湖毎日で日本人初の「４分台」となる２時間４分５６秒を記録した。

近年は厚底シューズの普及やそれに合わせたトレーニングの向上もあり、学生ランナーの好記録が続出。２３年に青学大４年の横田俊吾が、２時間７分４７秒で日本学生記録を２０年ぶりに更新した後も快走は続いた。その結果、歴代１０傑のうち７人が２３〜２５年の記録となり、青学大勢が最多の５人を占めている。

今年９月の世界選手権東京大会に出場した吉田祐也は、引退レースの予定だった青学大４年時の２０年別大で当時学生歴代２位の２時間８分３０秒と快走し、競技続行を決断することになった。４２・１９５キロへの挑戦が、新たな可能性の扉を開いた好例として、後に続く学生ランナーたちに大きな勇気を与えたに違いない。