ギグワークス<2375.T>がこの日の取引終了後、コラボレーション事業やフードデリバリー事業などを手掛けるｓｐａｃｅｔｉｍｅｓ（東京都渋谷区）の株式の５１．６％を取得し子会社化したと発表した。



ｓｐａｃｅｔｉｍｅｓはアニメやゲーム、芸能人などのサブライセンスを取得、保有した上でのイベント企画やグッズ販売を手掛けているほか、対面型のカフェやグッズ販売店舗などの運営も行うエンターテインメントに精通した企業。ギグワークスは２４年１月に作詞家の秋元康氏との共同出資により合弁会社Ｇｒｅｅｎ Ｌｉｇｈｔを設立し、イベントの企画・運営やスタッフィング事業（ライブエンタメ事業）などの実績を積み上げており、今回のｓｐａｃｅｔｉｍｅｓ子会社化によるシナジーを期待する。取得価額は非開示。なお、業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS