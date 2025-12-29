今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５６円ラインを意識する一進一退が見込まれる。予想レンジは１ドル＝１５５円７０～１５６円６０銭。



明日は株式市場の大納会があり、東京市場は３１日から１月４日にかけ年末・年始の休みとなる。海外市場は、クリスマス休暇は終わったものの１月１日のニューイヤーズ・デーの休場を視野に依然として様子見姿勢は続きそうだ。こうしたなか、明日にかけての為替相場は１５６円を前後とするもみ合いが予想される。今晩は米１１月中古住宅販売仮契約が発表される。また、明晩は１２月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録が公表され、その内容は注目されそうだ。









