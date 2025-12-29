湘南DF大岩一貴が完全移籍で山口へ「必要としてくれたこのチームに心から感謝」
レノファ山口FCは29日、湘南ベルマーレからDF大岩一貴(36)が完全移籍で加入することを発表した。
大岩は中央大からジェフユナイテッド千葉、ベガルタ仙台を経て2020年から湘南に所属。加入6年目の今季はJ1リーグ戦15試合に出場し、1ゴールを記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF大岩一貴
(おおいわ・かずき)
■生年月日
1989 年8月17日(36歳)
■出身地
愛知県
■身長/体重
182cm/79kg
■経歴
中京大中京高-中央大-千葉-仙台-湘南
■出場歴
J1リーグ:237試合13得点
J2リーグ:132試合6得点
リーグカップ:54試合
天皇杯:29試合
■コメント
▽山口側
「湘南ベルマーレから移籍してきました、大岩一貴です。
一年半でのJ2復帰という目標に向けて、必要としてくれたこのチームに、心から感謝しています。
まずはプレーでチームを引っ張り、皆さまに認めてもらえるよう全力を尽くします。
そしてそれに加えて、これまで積み重ねてきた経験を生かし、チームに少しでも良い影響を与えられるよう、すべてをかけて戦っていきたいと思います。
一試合でも多く、皆さまと勝利の喜びを分かち合えるよう頑張ります。よろしくお願いします!」
▽湘南側
「今シーズンも、最後まで熱い応援を本当にありがとうございました。
どんな状況でも背中を押し続けてくださったにもかかわらず、J2降格という結果になってしまい、とても悔しく、そして申し訳ない気持ちでいっぱいです。
この度、レノファ山口FCへ移籍することになりました。
僕はいつからか、「できることならば、J1で戦う湘南ベルマーレで引退するんだ」、そんな決意を持ってプレーしてきました。その覚悟を持って戦ってきたからこそ、この結果を迎えてしまったことが、本当に悔しいです。
6年間、たくさんの勝利を皆さんと分かち合えたとは言えないかもしれません。残留争いをしなければいけないシーズンが多かったのですが、毎年肌寒くなる9月の末頃から12月にかけて、皆さんと共に必死に戦い、勝利のダンスを踊り心から喜び合ったあの時間は、僕にとって一生忘れることのない宝物であり、大きな財産です。
共に戦い、たくさん支え、助けてもらった、湘南ベルマーレに関わる全ての皆さまに心から感謝しています。
本当に、本当に、本当にありがとうございました!!
また会いましょう!」
大岩は中央大からジェフユナイテッド千葉、ベガルタ仙台を経て2020年から湘南に所属。加入6年目の今季はJ1リーグ戦15試合に出場し、1ゴールを記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF大岩一貴
(おおいわ・かずき)
■生年月日
1989 年8月17日(36歳)
■出身地
■身長/体重
182cm/79kg
■経歴
中京大中京高-中央大-千葉-仙台-湘南
■出場歴
J1リーグ:237試合13得点
J2リーグ:132試合6得点
リーグカップ:54試合
天皇杯:29試合
■コメント
▽山口側
「湘南ベルマーレから移籍してきました、大岩一貴です。
一年半でのJ2復帰という目標に向けて、必要としてくれたこのチームに、心から感謝しています。
まずはプレーでチームを引っ張り、皆さまに認めてもらえるよう全力を尽くします。
そしてそれに加えて、これまで積み重ねてきた経験を生かし、チームに少しでも良い影響を与えられるよう、すべてをかけて戦っていきたいと思います。
一試合でも多く、皆さまと勝利の喜びを分かち合えるよう頑張ります。よろしくお願いします!」
▽湘南側
「今シーズンも、最後まで熱い応援を本当にありがとうございました。
どんな状況でも背中を押し続けてくださったにもかかわらず、J2降格という結果になってしまい、とても悔しく、そして申し訳ない気持ちでいっぱいです。
この度、レノファ山口FCへ移籍することになりました。
僕はいつからか、「できることならば、J1で戦う湘南ベルマーレで引退するんだ」、そんな決意を持ってプレーしてきました。その覚悟を持って戦ってきたからこそ、この結果を迎えてしまったことが、本当に悔しいです。
6年間、たくさんの勝利を皆さんと分かち合えたとは言えないかもしれません。残留争いをしなければいけないシーズンが多かったのですが、毎年肌寒くなる9月の末頃から12月にかけて、皆さんと共に必死に戦い、勝利のダンスを踊り心から喜び合ったあの時間は、僕にとって一生忘れることのない宝物であり、大きな財産です。
共に戦い、たくさん支え、助けてもらった、湘南ベルマーレに関わる全ての皆さまに心から感謝しています。
本当に、本当に、本当にありがとうございました!!
また会いましょう!」