映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSにて、「アルバムトーク～Part2～」が公開。目黒蓮（Snow Man）と浜辺美波が、共演者への印象や撮影を通して感じたことを語った。

【動画】目黒蓮＆浜辺美波「アルバムトーク」Part1・2／目黒蓮＆古川琴音『海のはじまり』オフショット

■アルバムをめくりながら穏やかに語る目黒蓮＆浜辺美波

目黒はブラックのシャツにダークブルーのボンバージャケットを合わせたシックな装いで登場。一方の浜辺は、チェック柄のノースリーブワンピースを身にまとい、柔らかな雰囲気を漂わせている。

動画では、アルバムをめくりながら、野波麻帆、原田泰造、西垣匠、久保史緒里、北村匠海、古川琴音についての印象を語る様子が収められている。

目黒は、共演経験のある西垣について、以前演じていた役柄とはまったく異なる役だとした上で、「こういう役も素敵に演じられてるなって印象でした」とコメントした。

また、同じく共演経験のある古川については、「共演させていただいたときから変わらず、段取りから全力の球を投げる古川さんを見て、変わらずにやられているんだなと、ちょっと感動した」と語り、自身の出番ではないシーンの撮影も見守っていたことを明かした。

穏やかなトーンで言葉を選びながら話すふたりのやり取りも、印象に残る動画となっている。

SNSでは「ふたりのトークに癒される」「おふたりとも言葉が丁寧で美しい」「流れる空気が美しい」「古川さんのことを話しているの胸熱」「アルバムを持つめめの手が大きくてときめく」「絵に描いたような美男美女」「眼福」といった声が寄せられている。

■目黒蓮＆浜辺美波「アルバムトーク～Part1～」

■目黒蓮と古川琴音はドラマ『海のはじまり』で共演

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/