この記事をまとめると ■レジェンドレースはアメリカで生まれたカテゴリーだ ■ヤマハのバイク用エンジンを搭載している ■車両は250万円程度で購入できて維持費が安価なことがメリットだ

レジェンドカーレースとは

クルマ好きなら誰しもモータースポーツにチャレンジしてみたいもの。ですが、そこに立ちはだかるのはコストという大きな壁。あるいは、ステップアップしていきたくとも、その先にあるステージが不透明、といった不安を抱えるルーキーだっているはずです。

そんな方々にオススメしたいのが、アメリカ生まれ、日本を含めた世界育ちの「レジェンドレース」。比較的コストがかからず、それでいて本格的なレースは滅多にあるものではありません。見た目こそファニーレースですが、熱くなれること請け合いです。

アメリカのシャーロットスピードウェイは1960年に創設され、以来IMSAやNASCARといったメジャーレースの開催地として有名なコース。ここの関係者が、1990年代にメンテナンスの手間とコストが少なく、気軽に参戦できるレーシングカーの必要性を強く感じたそうです。

そこで、生まれたのが8分の5スケールのスチールボディとフェンダーレスのレーシングカー。もともとはアリゾナ州フェニックスのドワーフ・カー・カンパニーが製造していた、オートバイエンジン搭載のマシンで、1935年型フォード・クーペという古めかしいボディを載せていたもの。

当初、フォード・クーペのボディはスチール製の凝ったものだったそうですが、コンセプトはそのままに、コストを下げたボディを構築。それらは、1930年代や1940年代の初期NASCARモディファイドレースに出場したクルマに似せられたのでした。

スケールダウンしたルックスはともすればチョロQのような雰囲気ですが、筑波サーキットでの優勝タイムは1分4秒台と相当な速さ。なめてかかったら痛い目に合う本格派、ということです。

搭載されるエンジンはヤマハのバイク用で、XJ1250、FJ1200（いずれも空冷）、または2018年からはFZ-09（水冷／900cc）エンジンといいますから、その性格はいたって高回転型。クルマに搭載される1リッターや1.3リッターエンジンとはキャラがまったく違います。また、補機類も最低限のものしか搭載されていないので、故障やメンテナンスコストもさほど心配しなくて済みそうです。

ちなみに、国内で参戦しているドライバーのなかには、8分の5サイズの利点を活かしてハイエース（ワイド）に積んで転戦している猛者もいるとのこと。レーシングカーは置き場所にも苦労するので、見逃せないメリットでしょう。

世界中で大盛り上がり

レジェンドカーは「世界でもっとも売れているレーシングカー」とされていますが、それは世界中でレースが開催されているからにほかなりません。アメリカで発祥して以来、イギリス、フィンランド、イタリア、そして日本でも「レジェンドレース」として独自の発展を遂げています。

たとえば、フィンランドではアイスレースが開催されたり、イギリスではツーリングカーレースのサポートイベントだったり、はたまたイタリアはスポーツ界のトップアスリートたちを乗せたレースなど、それこそ思う存分エンジョイしている様子。

日本国内でも、車体価格は250万円程度と、レーシングカーとして考えたらなかなかリーズナブル。ちょっとモータースポーツをかじった方なら「タイヤ代がバカにならない」と訳知り顔を浮かべるかもしれませんが、輸入元によれば「フェデラル製595のワンメイクタイヤで、普通のラジアルながらこれが全然減りません」と嬉しいコメント。さらに、前述のとおり、トランポを保管場所としやすいボディサイズや大量生産による補修部品のコスト、入手の容易性など、レースへの参戦障壁はより下がる一方でしょう。

本国アメリカでは、すでにNASCARへのステップアップカテゴリーとして定着し、優勝賞金25万ドル（約4000万円）のレースもあるとかで、参戦希望者が列をなして待っているほど。また、地方選手権になると、ダートレースも開催されていて、これがまたドリフトしまくりのエキサイティングなもの。なんだか、アメリカにレーサー留学なんて夢も広がりそうではありませんか。無論、国内のレースも年々その盛況ぶりが伝えられています。

なるほど、レジェンドレースはレースを観るものから、参戦するものへ変えてくれたという意味でも「レジェンド」なものに違いありません。