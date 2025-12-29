　12月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは208銘柄。東証終値比で上昇は77銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが15銘柄、値下がりは16銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2743>　ピクセル　　　　　　6.8　 +1.8（ +36.0%）
2位 <6993>　大黒屋　　　　　　 99.6　+18.6（ +23.0%）
3位 <7694>　いつも　　　　　　　910　 +150（ +19.7%）
4位 <8798>　Ａクリエイト　　　　237　　+30（ +14.5%）
5位 <2375>　ギグワークス　　　　246　　+26（ +11.8%）
6位 <5255>　モンラボ　　　　　　185　　+15（　+8.8%）
7位 <5707>　東邦鉛　　　　　　 1180　　+81（　+7.4%）
8位 <5134>　ＰＯＰＥＲ　　　　　582　　+39（　+7.2%）
9位 <3541>　農業総研　　　　　　765　　+51（　+7.1%）
10位 <7116>　ダイワ通信　　　　 1177　　+77（　+7.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2702>　マクドナルド　　　 5460　 -920（ -14.4%）
2位 <2331>　ＡＬＳＯＫ　　　　 1158　-89.5（　-7.2%）
3位 <3489>　フェイスＮＷ　　　　765　　-41（　-5.1%）
4位 <287A>　黒田グループ　　　　902　　-35（　-3.7%）
5位 <1541>　純プラ信託　　　　11241　 -369（　-3.2%）
6位 <4828>　ビーエンジ　　　　 1705　　-53（　-3.0%）
7位 <3103>　ユニチカ　　　　　285.1　 -7.9（　-2.7%）
8位 <2673>　夢みつけ隊　　　　　181　　 -5（　-2.7%）
9位 <8894>　レボリュー　　　　 48.7　 -1.3（　-2.6%）
10位 <7992>　セーラー　　　　　　115　　 -3（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　 4310.5　+77.5（　+1.8%）
2位 <4042>　東ソー　　　　　　 2390　+19.0（　+0.8%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　419.9　 +3.3（　+0.8%）
4位 <6506>　安川電　　　　　　 4748　　+28（　+0.6%）
5位 <8001>　伊藤忠　　　　　　 2023　 +8.0（　+0.4%）
6位 <3405>　クラレ　　　　　　 1600　 +5.5（　+0.3%）
7位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　 3688.8　+11.8（　+0.3%）
8位 <6920>　レーザーテク　　　29510　　+90（　+0.3%）
9位 <4506>　住友ファーマ　　　 2300　 +5.0（　+0.2%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　　 2142　 +4.0（　+0.2%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6301>　コマツ　　　　　　 4901　 -100（　-2.0%）
2位 <7201>　日産自　　　　　　　380　 -6.3（　-1.6%）
3位 <4755>　楽天グループ　　　 1022　-10.0（　-1.0%）
4位 <8002>　丸紅　　　　　　　 4343　　-19（　-0.4%）
5位 <5301>　東海カーボン　　　　976　 -4.1（　-0.4%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　　 6650　　-25（　-0.4%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4470　　-15（　-0.3%）
8位 <7974>　任天堂　　　　　　10705　　-35（　-0.3%）
9位 <6954>　ファナック　　　　 6065　　-17（　-0.3%）
10位 <6501>　日立　　　　　　 4921.1　 -7.9（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

