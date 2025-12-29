[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇77銘柄・下落107銘柄（東証終値比）
12月29日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは208銘柄。東証終値比で上昇は77銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は42銘柄。うち値上がりが15銘柄、値下がりは16銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は200円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2743> ピクセル 6.8 +1.8（ +36.0%）
2位 <6993> 大黒屋 99.6 +18.6（ +23.0%）
3位 <7694> いつも 910 +150（ +19.7%）
4位 <8798> Ａクリエイト 237 +30（ +14.5%）
5位 <2375> ギグワークス 246 +26（ +11.8%）
6位 <5255> モンラボ 185 +15（ +8.8%）
7位 <5707> 東邦鉛 1180 +81（ +7.4%）
8位 <5134> ＰＯＰＥＲ 582 +39（ +7.2%）
9位 <3541> 農業総研 765 +51（ +7.1%）
10位 <7116> ダイワ通信 1177 +77（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2702> マクドナルド 5460 -920（ -14.4%）
2位 <2331> ＡＬＳＯＫ 1158 -89.5（ -7.2%）
3位 <3489> フェイスＮＷ 765 -41（ -5.1%）
4位 <287A> 黒田グループ 902 -35（ -3.7%）
5位 <1541> 純プラ信託 11241 -369（ -3.2%）
6位 <4828> ビーエンジ 1705 -53（ -3.0%）
7位 <3103> ユニチカ 285.1 -7.9（ -2.7%）
8位 <2673> 夢みつけ隊 181 -5（ -2.7%）
9位 <8894> レボリュー 48.7 -1.3（ -2.6%）
10位 <7992> セーラー 115 -3（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 4310.5 +77.5（ +1.8%）
2位 <4042> 東ソー 2390 +19.0（ +0.8%）
3位 <4689> ラインヤフー 419.9 +3.3（ +0.8%）
4位 <6506> 安川電 4748 +28（ +0.6%）
5位 <8001> 伊藤忠 2023 +8.0（ +0.4%）
6位 <3405> クラレ 1600 +5.5（ +0.3%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3688.8 +11.8（ +0.3%）
8位 <6920> レーザーテク 29510 +90（ +0.3%）
9位 <4506> 住友ファーマ 2300 +5.0（ +0.2%）
10位 <6723> ルネサス 2142 +4.0（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6301> コマツ 4901 -100（ -2.0%）
2位 <7201> 日産自 380 -6.3（ -1.6%）
3位 <4755> 楽天グループ 1022 -10.0（ -1.0%）
4位 <8002> 丸紅 4343 -19（ -0.4%）
5位 <5301> 東海カーボン 976 -4.1（ -0.4%）
6位 <5713> 住友鉱 6650 -25（ -0.4%）
7位 <9984> ＳＢＧ 4470 -15（ -0.3%）
8位 <7974> 任天堂 10705 -35（ -0.3%）
9位 <6954> ファナック 6065 -17（ -0.3%）
10位 <6501> 日立 4921.1 -7.9（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
