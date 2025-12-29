この記事をまとめると ■ポルシェ911のなかでも「GT2」は最強モデルの一角に数えられている ■2018年に発表の「GT2 RS クラブスポーツ」は991型の最強モデルにして最終進化形 ■フェルスタッペン所有の「GT2 RS クラブスポーツ」がオークションに出品された

911ターボの最強モデルといえば「GT2」

ポルシェが、「GT2」の名を掲げた911を初めてリリースしたのは1995年のことだ。この年にデビューした993型911ターボをベースに、リヤに搭載される3.6リッターの水平対向6気筒ツインターボエンジンをさらにチューニングすることで430馬力の最高出力を発揮（1998年にはそれは450馬力仕様へとアップグレードされることになる）。

駆動方式は911ターボが4WDだったのに対して、911GT2はオーソドックスなRWD。リベット止めされるグラマラスなプラスチック製のワイドフェンダーや大型のリヤウイングなどを装備することで、993型911のなかではもっともスパルタンなアピアランスと高い運動性能を実現したこの993型911GT2は、その車名からも想像できるとおり、当時のFIA GT選手権におけるGT2クラスへの公認を得ることを目的として開発が進められたモデルだった。

だが、911GT2がモータースポーツと直接の関係をもっていたのは、結果的にはこの993型911GT2のみだった。その後継車として2000年に発表された996型911GT2や、2007年デビューの997型911GT2、そして2017年に991型911のラインアップに追加されたGT2 RSなどは、いずれも究極の走りを911に求めるカスタマーのために企画されたロードカーにほかならなかったのである。

ただひとつ、2018年のLAオートショーで新世代を担う992型911とともに世界初公開された、991型911の「GT2 RS クラブスポーツ」というスペシャルモデルを除いては。

今回紹介するのは、この911 GT2 RSクラブスポーツだ。それはもちろん991型911シリーズの最強モデルであり、また最終進化型ともなった作でもある。ちなみに発表時にその開発を主導したポルシェモータースポーツは、これを「史上最強のロードイリーガルGTスポーツカー」という言葉で表現。

それがオンロードでのドライブも、そしてもちろんモータースポーツへの参戦も不可能な、いわばサーキット走行専用車であることを強くアピールした。

ポルシェ911のファンにとってはまさに究極の一台

911GT2 RSをベースとしたクラブスポーツは、やはり特別なアピアランスに満ち溢れた一台だった。もちろんそれはエアロダイナミクスをさらに向上させた結果のものであり、911GT3 Rのそれに共通するデザインのカーボンファイバー製リヤウイングを始め、やはり同素材で成型されたボンネットやエンジンカバー、フロントバンパースポイラー、エスケープハッチ付きのルーフなどは、クラブスポーツに専用のディテールとなっている。

キャビンももちろん機能性と軽量性を重視したデザインで、レーシングバケットシートはドライバー用のみを装備。安全性とともにさらなる剛性を得るためのロールケージが備わることもまた、このモデルが誕生した背景というものを物語る。参考までに1390kgという車重は、911GT2 RSと比較して80kgも軽い数字。

リヤに搭載される3.8リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンの最高出力は700馬力と変わらない。これに7速のPDKを組み合わせ、後輪をのみを駆動。

0-100km/h加速で2.8秒、最高速では340km/hを達成した。911GT2の初代モデルである993型の同データが、それぞれ4秒、295km/hであったことを考えると、改めてスポーツカーの進化というものには驚かされる。

ポルシェはこの911GT2 RSクラブスポーツを200台の限定で販売したが、先日そのなかの1台（シリアルナンバー65）が、RMサザビーズが開催したオークションに登場した。現在までに2190kmを走行したのみという出品車は、新車でF1ドライバーのマックス・フェルスタッペンに、2019年8月にデリバリーされたもの。実際に彼はそれをオランダのレーシングチームである、GPエリートのサポートを受けてドライブしていることも確認されている。

フロントフードとエンジンルーム、助手席側のダッシュボードに残されたサインは、これもまた大きな付加価値となることは間違いないことが予想されていた。

シールド・ドロップ・オークション（入札価格や落札価格が公表されないオークション）であったため、RMサザビーズからは、このフェススタッペンの911GT2 RS クラブスポーツがどのくらいの価格で落札されたのか（あるいは落札には至らなかったのか）は明らかにされていないが、仮に落札されたとするのならば、それには相当なプレミアムが付いたことは確実だろう。ポルシェ911のファンにとってはまさに究極の一台なのだから。