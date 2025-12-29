＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール

11回目の出場となる三山ひろし（45）は「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」を歌唱する。

大みそかの名物となった「紅白×けん玉」。今年のゲストはIROHA（ILLIT）、新浜レオン、MAKI（＆TEAM）、DJ KOO、ハリセンボン箕輪はるか、紅白司会の有吉弘行。昨年の紅白で達成した「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」129人の世界記録達成にけん玉4段の三山とともに挑む。過去8回は成功5回で失敗3回。

「今回も昨年に引き続きまして、けん玉で1人ずつ増えていって129人目に私が決める。紅白は11年連続出場中。当日はしっかりとパフォーマンスをしたい」と意気込みを語った。

この日のリハーサルではトップバッターの有吉がいきなり失敗した。「今年一番、動揺が走った瞬間です。今年はどうなるのかなと不安がある。歌は今年一番良く『酒灯り』が歌えたのに」と苦笑い。有吉には「新浜（レオン）さんにも伝えましたが、膝を使うことが大切。膝で上げて膝で受ける」と2級指導員らしく説明。有吉には直接のアドバイスは送っていないが「これ（記者会見）をご覧になってほしい。あるいは、自分がけん玉教則本を出しているので、それを読んでほしい」とウイットに富んだ助言をした。

今年を漢字1文字で表現すると「創作の『創』」だという。「来年の新曲のカップリング曲に作詞作曲した曲を入れるし、新しい音楽活動もやっていく」と説明した。