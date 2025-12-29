阪神12RカウントダウンS

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日に中山芝2500メートルで行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。大熱狂の大一番の後、阪神競馬場では感動のシーンがあり、ファンの涙を誘った。

有馬記念のゴールから約30分後。阪神12RカウントダウンS（芝1200メートル）のゲートが開いた。

手応え抜群で直線に向いたのは、2番人気のイツモニコニコ（牝4、浜田）。騎乗したのは31日付で騎手を引退する田中健だ。現役ラストライド、37歳の渾身のムチに応え、イツモニコニコが鮮やかに差し切った。

グリーンチャンネル実況も、「6番田中健イツモニコニコ！イツモニコニコ田中健、現役最後のレースを勝利で飾りましたっ！！」と大興奮のレース。感動の結末は、X上の競馬ファンの涙を誘った。

「イツモニコニコ田中健のレース何回見ても泣ける 最高だった」

「引退レースで見事な勝利感動しました」

「田中健騎手ラスト騎乗で勝つのドラマティックすぎるだろ！」

「田中健騎手お疲れ様でした ラスト騎乗で勝ったのよかったなあ」

「田中健最終レースまじ泣いた。最後に勝利をありがとう そしておめでとう」

「テレビの前で『決めろー！』とずっと叫んで応援してました。有馬記念より感動した今日イチのレースでした」

田中は07年3月にデビュー。JRA通算3645戦162勝。重賞は2010年ファンタジーS（マルモセーラ）、14年京阪杯＆15年シルクロードS（アンバルブライベン）と3勝を挙げた。



（THE ANSWER編集部）