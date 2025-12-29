12月28日、アイドルデュオ・DOMOTOの堂本光一が結婚を発表。所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトでコメントを出した。

公式サイト上の『堂本光一に関するお知らせ』と題するニュースで、光一の「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます」という言葉が掲載された。続いて、「これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上にひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合いみなさまとのご縁に感謝し精進してまいります」とファンへの感謝が綴られた。

発表を受け、Xではファンの祝福の声が溢れた。その中には、あるエピソードへの言及も見られた。

《光一さんがMacのg5捨てたってそういうことか。引っ越しするからか》

《わざわざ古いMAC捨てるって、部屋を整理する必要あるのかなって思ってた》

光一が過去に語っていた言葉がファンの間で蘇ったのだ。

芸能ジャーナリストによると、その発言は12月に行われたDOMOTOのファンミーティングでの発言だったという。

「DOMOTOは2025年12月13日、14日の2日間、彼らとしては初めての試みとなるファンミーティングをさいたまスーパーアリーナで開催しました。そこでのトークで、光一さんは、楽曲を作るために使っていたというPower Mac G5というパソコンを捨てたと語っていたんです。当時Xでもそのエピソードは拡散され、古いパソコンを長年愛用していたことへの驚きの声も上がっていました。しかし、結婚が発表されたことで、今思えば結婚へ向けて自身の荷物を整理したのではないかと、ファンの間で再度話題になっているのです」

さりげなく語られていた断捨離エピソード。ファンミーティング開催から約2週間後の結婚発表で、点と点が線でつながったというファンも多いようだ。

「光一さんのお相手は、元女優の一般女性と報じられています。『サンケイスポーツ』の取材では、光一さんが主演と演出を担っていたミュージカル『Endless SHOCK』で共演後交際に発展。約12年にわたる交際を経てゴールインしたようです。身を固める決心をした光一さんは、徐々に断捨離を進めていたのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

アイドル界の王子に、ついに妃が現れた。