キンプリ永瀬廉「天才」「目指す先」福山雅治への憧れ語る イジりにタジタジも【ラストマン】
【モデルプレス＝2025/12/29】『映画ラストマン-FIRST LOVE-』ラストマンデー舞台挨拶が29日、都内で行われ、主演の福山雅治、共演の大泉洋、永瀬廉（King ＆ Prince）、月島琉衣、宮沢りえ、平野俊一監督が登壇。永瀬が福山への憧れを語ったほか、福山と大泉からのイジりにタジタジになる場面があった。
【写真】キンプリ永瀬廉が「目指す先」と語る大物人物
2023年4月期に放送された日曜劇場「ラストマン -全盲の捜査官-」。福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。
福山が本作の主題歌である「木星 feat. 稲葉浩志」を紅白歌合戦で歌うことが話題に上ると、福山は「稲葉さん、皆さん、紅白さんありがとうございます。稲葉さんとね、そもそも作品作りができるなんて、音楽やっていてまずないことですから。そしてそれを紅白でパフォーマンスできるってもう生涯でなかなかないことなので、本当に嬉しく思ってます」と話しつつ、「12月の24日にデジタルリリースさせていただいて、好評なんですけど、キンプリもなんかやってたね」と、同日にKing ＆ Princeがリリースしたことについて言及し、永瀬へ笑みを浮かべた。
その後、永瀬をいじりたくなった様子の大泉も入り、「当ててきたのか！そういうのはずらしてもらわないと困るよ！」とにっこり。2人からの詰め寄りを受けて永瀬は、「すみません、まじで当ててないです。たまたまアルバムが被ってしまって」とタジタジとなった。
そんな永瀬も、今回King ＆ Princeとして3年ぶりに紅白歌合戦に出場。「ありがとうございます」と感謝を伝えると、「もちろん、久々に出演させていただくっていうことの嬉しさももちろんありますけど、年末の最後の日まで福山さんと同じステージに立てるっていうのがすごい嬉しいです」と声を弾ませた。
また、先日行われた福山のライブを見に行ったことを明かし、「めちゃかっこいいっすね、マジで。元々わかってたんですけど、ステージ上の福山さんを生で見たことがなかったので。すごいですよ、喋りながら歩いてるんですけど、こっち向くとこっちのお客さんが『きゃー』みたいな。ちょっと振り返るとこっちが『きゃー』みたいな。そのあと歩く道の後ろに花が咲いてましたからね。マジすごかった」と回顧。「これが本物のスターやなというか、一挙手一投足のリアクションがすごくて、そういう方と31日まで一緒にいられるのがうれしいですね」と喜びの表情を浮かべた。
加えて、福山が大泉に耳打ちをし、大泉が永瀬に伝えると、永瀬は「いや、マジで天才なんです、本当に」とコメント。「直接言ってもらっていいですか、めんどくさい」とぼやく大泉に、福山は耳打ちを続け、大泉は「それを（ライブ後の）楽屋で言ったんでしょ。『それを舞台挨拶で言って』って言ったのに言わないから言ってって俺に言ってくるだよ、面倒くさいな」と声を荒らげると、永瀬は「福山さんは天才です。本当に天才です。僕が目指す先というか、憧れの男性だと改めて思いましたね」と絶賛を続け、福山は「ありがとう」と満足げな表情を浮かべた。（modelpress編集部）
