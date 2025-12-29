「今日好き」山口永愛、父親との“お揃いコーデ”2ショット公開「仲良し親子」「パパおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が12月28日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」20歳美女、父と色違いスウェットで同じポーズ
山口は「ぱぱとお揃いでお買い物 ままと3人で出掛けたお」と綴り、お揃いのロゴトップスを着用した父親との2ショットを投稿。並んで笑顔を見せる睦まじい姿を披露している。また「髪切ったらしい」と父親の近況についても触れ、ハサミの絵文字を添えて茶目っ気たっぷりに報告している。
この投稿に「パパとお揃い可愛すぎる」「仲良し親子でほっこりした」「パパおしゃれで若々しい」「素敵な家族ショット」「理想の親子じゃん」といった絶賛のコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は「チュンムン編」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」20歳美女、父と色違いスウェットで同じポーズ
◆山口永愛、父親とお揃いコーデで買い物ショット披露
山口は「ぱぱとお揃いでお買い物 ままと3人で出掛けたお」と綴り、お揃いのロゴトップスを着用した父親との2ショットを投稿。並んで笑顔を見せる睦まじい姿を披露している。また「髪切ったらしい」と父親の近況についても触れ、ハサミの絵文字を添えて茶目っ気たっぷりに報告している。
◆山口永愛の投稿に反響
この投稿に「パパとお揃い可愛すぎる」「仲良し親子でほっこりした」「パパおしゃれで若々しい」「素敵な家族ショット」「理想の親子じゃん」といった絶賛のコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は「チュンムン編」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】