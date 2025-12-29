“日本一強いアナウンサー”堀江聖夏、鍛え過ぎた肉体美全開「筋肉質でも良いですか？」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が29日までにインスタグラムを更新。チャイナドレス姿で肉体美を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】カッコいい力こぶをアピールする堀江聖夏アナ（ほか2枚）
堀江が「Muscle Power 全開鍛えすぎてしまった」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、チャイナドレス姿の堀江が力こぶをアピールする様子や日本刀を振り上げる姿が収められている。
ファンに「筋肉質でも良いですか？」と呼びかける堀江の投稿にファンからは「ムキムキですごーーーーい!!」「So cool！」「とっても素敵です」などの声が相次いでいる。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）
【別カット】カッコいい力こぶをアピールする堀江聖夏アナ（ほか2枚）
堀江が「Muscle Power 全開鍛えすぎてしまった」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、チャイナドレス姿の堀江が力こぶをアピールする様子や日本刀を振り上げる姿が収められている。
ファンに「筋肉質でも良いですか？」と呼びかける堀江の投稿にファンからは「ムキムキですごーーーーい!!」「So cool！」「とっても素敵です」などの声が相次いでいる。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）