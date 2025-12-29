かつみ、さゆり （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/29】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが2025年12月28日、自身のInstagramを更新。温泉入浴ショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆さゆり、年末ロケでのオフショット公開


さゆりは「白浜行かせて頂きましたぁ〜」と報告し、MBSテレビ「せやねん！」（毎週土曜あさ9時25分〜）内の「メチャ売れ！！」コーナー撮影時のオフショットを複数枚投稿。「美人の湯に浸からせて頂き」とつづり、夫・かつみと並んで、デコルテや脚の美しいラインが際立つ入浴ショットを公開している。

◆さゆりの投稿に反響


この投稿には「夫婦での温泉旅行楽しそう」「お肌の透明感すごい」「美しい」「ドキッとした」「癒やしの笑顔」「見ているだけで元気出る」「さゆりさんのスタイルさすが」「年末らしいほっこりした雰囲気」「今年もお疲れさまでした」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

