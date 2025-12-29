見取り図とミルクボーイがＭＣを務める、カンテレの大型お笑い特番「笑渦 ＷＡＲＡＵＺＵ２０２５」（３０日・後４時２０分＝関西ローカル）が放送される。

３６０度全方位からステージを望む「円形客席」に加え、今年は芸人を真下から見上げる「かぶりつき席」も新設。観客の笑顔と熱気が四方八方から押し寄せる“ゼロ距離”の円形劇場で、漫才・コントの実力者たちが渾身（こんしん）のネタを披露する。今年「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」で優勝したツートライブ・たかのりは「全部に人がいてめっちゃ恥ずかしい。漫才師は後ろから見られることがないんで、『背中大丈夫かな？』『きれいにできてるかな？』と気になった」と戸惑った様子。周平魂も「新鮮味があって楽しかった」としつつも、「もし仕事で行って、用意された舞台が円形ステージやったらたぶんキレてます。『どうやって笑いとんねんこれ』って」と、漫才師泣かせの特殊すぎるセットに本音をぶちまけた。

来春の東京進出を表明し、さらなる飛躍が期待される２人。たかのりが「来年東京に行ったら、全国ネットのテレビとかに出て、実家の広島でもたくさんの人に見てもらえるようになりたい」と野望を熱く語った。周平魂も「東京に行くときに、この『笑渦』の経験が生かされることは絶対にないです」とぼやきつつ、「東京でこの円形の舞台なんかないと思うので。円形舞台って大阪すぎるやろ逆に」と、特殊すぎる舞台へ愛ある毒舌で笑いを誘った。