ÇëËÜ¶Ö°ì¡Ö²¶¡¢Çº¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¡È¶Ö¤Á¤ã¤óÎ®¡É¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤ËÇ÷¤ë
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÄ¹Ç¯¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ä»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¶Ö¤Á¤ã¤ó¤³¤ÈÇëËÜ¶Ö°ì¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¡£º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¡Ønews every.¡Ù¤ÎÎë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇëËÜ¤µ¤ó¤ÈÎë¹¾¥¢¥Ê¤Î2¿Í¤Ï¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¡ØÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤Ê¤É¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¡£¤½¤³¤Ç¡¢Îë¹¾¥¢¥Ê¤¬ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º¤Æñ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¯¤¸¤±¤ºÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÇëËÜ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ëÇëËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯É½¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÏË³¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö»ÙÇÛ¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÎë¹¾¥¢¥Ê¤¬¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸Å¯³Ø¤ËÇ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ¯³Ø¤Ã¤Æ¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¥ï¥±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤¬Ç¯É½¥°¥é¥Õ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿º¢¤Î¤³¤È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÀõÁðÅìÍÎ·à¾ì¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ½¤¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þÉÏË³¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤ò¼¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·à¾ì¤Î»ÙÇÛ¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡
·à¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ1¤«·î¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢ÆÍÁ³»ÙÇÛ¿Í¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«ÅÜ¤é¤ì¤ó¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤·¤¿¤é¡Ø¤ªÁ°¤«¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÃ¯¤âÍê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ä«Áá¤¯Íè¤Æ¡¢ÉñÂæ¤òÁÝ½ü¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡¢¤³¤ÎÌîÏº¡£Íè·î¤«¤é·îµë3000±ß¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Äµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢Í¥¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½é¤Ë¤³¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¤È¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¿Í´ÖÁÇÄ¾¤¬²¿¤è¤ê¡×¡¢¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÄ©Àï¤¹¤ì¤ÐÀ®¸ù¤¹¤ë
¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÇëËÜ¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä¾åÆóÏº¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥ó¥È55¹æ¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡Ù¤ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤É¤Ç»Ê²ñ¤Ë¤âÄ©Àï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀäÄº´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Åö»þ¡¢»Ê²ñ¶È¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡È²¶¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ê¤ä¤ë¡Ë¡¢¿Í´ÖÁÇÄ¾¤¬²¿¤è¤ê¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎµÙÍÜ¤ÎÍýÍ³
¶ì¼ê¤Ê»Ê²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÅÐ¤êÄ´»Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÎµÙÍÜ¤òÈ¯É½¡£Åö»þÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Îë¹¾¥¢¥Ê¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤¤¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡£¤â¤¦±¿¤Ê¤¤¤è¡Ä¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤Ç¼«¿È¤Î±¿¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µÙÍÜ¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÙÍÜ¸å¤â·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2014Ç¯¤«¤éÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÍýÍ³¤Ë¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇëËÜ¤µ¤ó¡£Âç¤¤ÊÉñÂæ¤«¤é°ìÅÙ¡¢Âà¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤è¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÀäÄº´ü¤À¤Ã¤¿º¢¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇëËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡£¡È¤¤¤¤¿Í¡É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¤Ï¡ÈÄ¹À¸¤¤·¤¿¤¤¡É¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Í¡¢¤³¤³¡Ê¥°¥é¥Õ¤ÎÄºÅÀ¡Ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤»¤¿¤¤¤Î¡×¤Èº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Ç¥«¤¤±¿¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡¡¿ÍÀ¸¥É¥óÄì¤Î¿Í¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤â¤·¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ä¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ê¤Éº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡Ø¥Ð¥«¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤½¤ì¤Ï¡È¾®¤µ¤Ê±¿¡É¤¬Íè¤¿¤Î¡£3¤ÄÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¡È¤«¤Ê¤ê¤Î±¿¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¥Ç¥«¤¤±¿¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é²¶¡¢Çº¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇëËÜ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¶Ö¤Á¤ã¤ó&¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤è¤ë7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£