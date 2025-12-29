人が亡くなったとき、現在の日本では99.97パーセントが火葬にされる。しかし、数十年前までは土葬も普通に行われていたことをご存知だろうか。あるいは、覚えているだろうか。

ここでは、宗教学者の島田裕巳さんが葬式や墓の在り方について、前提に疑問を投げかける『無縁仏でいい、という選択 墓も、墓じまいも、遺骨も要らない』（幻冬舎新書）から一部を抜粋して紹介する。

火葬で当たり前と思っていると驚いてしまう、西日本のある町で起きた“まさかの炎上”とは――。（全3回の1回目／続きを読む）



「伝統」を守らねばならぬ理由は「それが伝統だから」

葬式や墓のことは、伝統に根差すもので、これまではそう簡単に変わらないと考えられてきた。

実際、私もそのように考えてきた。したがって、拙著『葬式は、要らない』の「おわりに」の部分では、次のように述べていた。

しばらくのあいだは、人口構成の関係で死者の数が増えていく時代が続く。そのために、急速にその事態が顕在化していくことはないかもしれないが、死者の数が減少するような時代になれば、一気に事態は変わるかもしれない。

ここで言う「その事態」とは、葬式無用の流れのことをさしている。本を執筆していたのは2009年の年末ということになるが、その時点で、私は、これほど葬式をめぐるしきたりが変わってしまうとは、予測していなかったのである。

2023年における死者の数は157万5936人だった。この数は、ここのところ年々増えており、今から15年後の2040年には168万人でピークに達すると推定されている。私は、2009年末の時点で、その時期に至らなければ、葬式無用の流れは加速されないと考えていたわけである。

私の予測は見事に外れた。

伝統は、意外にもろいものなのである。

辞書で「伝統」という言葉の意味を調べてみると、「ある民族・社会・集団の中で、思想・風俗・習慣・様式・技術・しきたりなど、規範的なものとして古くから受け継がれてきた事柄。また、それらを受け伝えること」（『デジタル大辞泉』）と出てくる。

ポイントは、「古くから受け継がれてきた」というところにある。

この辞書では用例として、「歌舞伎の伝統を守る」と「伝統芸能」があげられている。歌舞伎は江戸時代の初期にはじまるものだから、400年以上の伝統がある。

伝統芸能全般ともなれば、雅楽や能楽も含まれるわけで、そちらの歴史は歌舞伎よりもさらに長い。

何かの習慣やしきたりがあったとき、なぜそれを守らなければならないのかと疑問を呈すると、「それが伝統だから」だという答えが返ってきたりする。

尋ねた側は、そんな答えでは納得できないと思いつつも、伝統を持ち出されると、さらなる反論が難しくなってくる。それだけ、伝統という言葉には重みがあるわけである。

しかし、伝統が本当に古くから受け継がれてきたものかどうかは、かなり怪しいところがある。

世界一高い日本の火葬率99.97％

まず伝統のもろさを示す良い例がある。それは、西日本のある町で起こった出来事である。

今では、日本全体に火葬が普及している。火葬率は99.97パーセントに達した。これだけ火葬率が高い国は他にない。日本は世界随一の「火葬大国」である。

ところが、それほど昔とは言えない時代には、土葬が珍しくなかった。私は、1980年代初頭に、山梨県内の山村の調査に携わったことがあるが、その村は土葬で、火葬はまったく行われていなかった。

現在でも、土葬が法律で禁じられているわけではない。ただ、自治体の条例で制限されている。また、土葬をしようにも、その土地を確保することが難しい。それでも、ごく一部、火葬場が遠い山村部で土葬は行われており、それが残りの0.03パーセントという数字に結びついている。そのなかには、船員法で認められた水葬も含まれるが、大半は土葬である。

ここで問題にする西日本のある町では、平成の時代になってもまだ土葬が続けられていた。しかも、土葬一色だったのだ。

その町のある住民が、他の地域ではとっくに火葬になっているということで、父親が亡くなったとき、火葬を選択した。町には火葬場がなかったので、少し離れた町にある火葬場で荼毘に付したのである。

すると、住んでいる町の住民から、「火葬なんてとんでもない。それは地域のしきたりに反している」「おじいさんが火にあぶられるなんて、なんて残酷なことをするのだ」「さぞかし熱かったろう」と、激しく非難されることになった。火葬したことで、今風に言えば、文字通り「炎上」したわけである。

その後も、その家はとんでもない、おじいさんにひどく可哀相なことをしたと、ことあるごとに非難されていた。

ところがである。

土葬の伝統があっけなく崩れ去った瞬間

20世紀の終わりに起こった平成の大合併で、周辺の4つの町が合併して市になった。

その直後に、新しい市に火葬場が新設された。

すると、土葬がしきたりだと強く主張していた町の住民も、死者が出れば、火葬するようになった。火葬した家を非難したことなど、すっかり忘れてしまったのだ。

そして、その町の住民だった年寄りは、今では、「土葬はきつかった」「遺体を埋めるための穴掘りが大変だった」などと言い合っているらしい。

伝統とはそのようなものである。

数十年前には、土葬が当たり前で、特に地方ではその割合が高かった。ところが、私が調査に携わった山村でも、今ではすべて火葬になっている。土葬から火葬への切り替えは、急速に進んだ。あっけないほど簡単に、伝統は崩れ去ったのだ。

今では、「土葬なんて恐ろしい」「衛生上問題があるのではないか」と言う人も増えてきた。

最近では、日本でもイスラム教徒が増え、日本で亡くなる人もいる。ところが、イスラム教徒は、火葬を嫌う。聖典であるコーランに「地獄では火に焼かれる」といった描写があり、それが連想されるからだ。そこで、土葬を望むのだが、その用地を確保することが難しくなっている。事情は複雑だが、周辺住民が土葬を好まなくなっていることも一因になっている（そのあたりのことについては、鈴木貫太郎『ルポ 日本の土葬 増補版』〈合同会社宗教問題〉で詳しくふれられている）。

6世紀、日本に正式に仏教が伝えられてから、徐々に火葬が増えていくのだが、戦後になるまで、それが増加するスピードは緩やかだった。私たち日本人は、それこそ何千年にもわたって土葬してきたにもかかわらず、現代になってあっさりとその伝統を手離してしまったのだ。

