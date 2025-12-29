初代林家三平さんの妻で林家正蔵（63）の母・海老名香葉子（えびな・かよこ）さんが死去したことが29日、「ねぎし三平堂オフィシャルサイト」で発表された。92歳だった。東京都出身。葬儀は故人の遺言により29日に家族葬で執り行われた。「お別れの式」は来年1月5日に都内にある「東叡山 寛永寺 輪王殿第一会場」で行われる。

同サイトで「喪主よりご挨拶」として長男の正蔵がコメントを発表。「母 香葉子 クリスマスイヴの晩 穏やかに旅立ちました 終戦からの激動の時を強く生きていきました 根っからの江戸っ子 情に厚く 涙もろく 真っすぐな気性 九十二歳の大往生でした 生前 ご厚意を賜り心より感謝いたします」とつづった。

香葉子さんは、三平さんの死後は一門の存続に尽力。個人経営の事務所「ねぎし事務所」の代表取締役を務め、95年には自宅に三平さんゆかりの品を展示する「ねぎし三平堂」をオープンした。一門の「おかみさん」として落語界に大きな影響を与えた。

◇海老名 香葉子（えびな・かよこ）1933年（昭8）10月6日生まれ、東京都出身。実家は釣り竿の名匠「竿忠」で、養父になった三代三遊亭金馬師匠は常連客だった。52年に初代林家三平と結婚。林家一門の「おかみさん」として家を守る一方、執筆活動を通じて平和の訴えを続ける。長男の九代林家正蔵、次男の二代林家三平は落語家になり、長女の美どり、次女の泰葉も芸能界で活躍するなど芸能一家。美どりの夫は俳優の峰竜太。