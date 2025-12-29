〈父親を火葬したら「しきたりに反する」と非難され…「土葬」が当たり前だった西日本のある町で起きた“まさかの炎上”〉から続く

様々な反応を呼んだ「イオンのお葬式」そしてアマゾンの「お坊さん便」とは一体どんなサービスなのか。

ここでは、宗教学者の島田裕巳さんが葬式や墓の在り方について、前提に疑問を投げかける『無縁仏でいい、という選択 墓も、墓じまいも、遺骨も要らない』（幻冬舎新書）から一部を抜粋して紹介する。



「イオンのお葬式」とアマゾン「お坊さん便」

地方では、都市以上に人口の減少が進んでおり、それは檀家の数が減り、寺が立ち行かなくなることを意味する。神社の場合だと、基本的に神職はそこに住んでいるわけではないので、無住でも存続し、他の神社の神職が兼務することができる。寺院でも兼務はあるが、葬式や法要はいつあるかわからず、兼務が難しいこともある。

檀家でさえなければ、仏教式の葬式を選択しなければならない理由はなくなる。葬式に、導師として僧侶を呼ぶ必要はないのだ。

ところが、特定の菩提寺がないにもかかわらず、葬式を仏教式で営む家がある。それは、前の章で見たように、主に一般葬を選択したときだが、身内だけで済ませる家族葬でも、僧侶を呼ぶことはある。

その際に、多くの家では、葬祭業者に僧侶を紹介してもらっている。他に手立てがないからだ。

スーパーマーケットチェーンの大手であるイオンが、イオンライフという子会社を作り、カード会員向けに葬式のサービスを行うようになった際には大きな話題になった。

いわゆる「イオンのお葬式」である。

なぜ話題になったかと言えば、とかく不明瞭であった葬式の料金の明瞭化をはかったからである。その点について、他の葬祭業者からは批判があった。

イオンライフでは、僧侶の紹介も行っている。ここでも布施の金額の目安が示されている。ちなみに、2025年6月1日現在、その目安は、火葬式（直葬）で6万5000円から、一日葬で9万5000円から、一般葬と家族葬で18万5000円からである。

その布施にはすべて普通戒名が含まれる。院号のつかない戒名のことである。

結婚式場の中には、ヨーロッパの大聖堂を思わせる立派な建物をたて、そこで結婚式を執り行っているところがある。こうした会場で行う結婚式は、一般に「キリスト教式」と呼ばれる。

けれども、そこで式を主宰する人物は、正式な神父や牧師というわけではない。皆、アルバイトである。私が以前大学で教えていたときに、結婚式場でアルバイトをしている学生がいた。その学生が言うには、主宰する役をしている人間の中に元牧師がいたという。教会では生活できなかったのかもしれない。その点ではややこしいところもあるが、そうした結婚式場での結婚式はあくまで「キリスト教風」であり、宗教はかかわっていない。

それに対して、イオンライフが紹介してくれるのは、皆、それぞれの宗派から正式に認められた僧侶である。私は、そうした僧侶たちの集まりで講演したことがあるが、真面目な人たちが多かった。寺が経済的に苦しかったり、在家出身で住職になれないような僧侶たちである。その点で、仏教風の葬式ではなく、まぎれもなく仏教式の葬式である。

その点に問題はないのだが、そうした形でイオンライフから紹介してもらった僧侶との関係は、基本的に葬式のときだけのものである。四十九日などの法要も依頼できるとされてはいるが、依頼する家は少ないだろう。まして、一周忌以降のことは、イオンライフのサイトにはふれられてもいない。その需要がないからだろう。

こちらは、イオンとは関係がないが、一時、アマゾン（amazon.com）での「お坊さん便」が話題になったことがあった。アマゾンのサイトから申し込めば、葬式に僧侶が来てくれるサービスである。

これに対しては、仏教界からの反発が大きかった。「宗教行為を商品化している」というわけである。果たして仏教界に、そんなことを言う資格があるのかということにもなるが、そうしたこともあり、アマゾンでのサービスは2019年10月をもって終了した。

しかし、お坊さん便の運営会社は、「よりそうお坊さん便」という形でサービスを継続しており、ネットから申し込むことができる。布施は、やはり葬式の形式によって異なるようだが、火葬式では3万5000円で、2回目以降の法要は5万円であるという。

僧侶を葬式に呼ぶことに意味はあるのか

仏教に対する明確な信仰があり、追善という考え方を受け入れ、それが必要だと考えているのならば、こうした形で僧侶を葬式に呼ぶことに意味はあるだろう。

しかし、そうした信仰もなく、追善などということについては、その意味からしてまったくわかっていないということであるなら、僧侶を葬式の導師に呼ぶ意味はない。

戒名についても、仏教界では仏弟子になった証であり、そこに意義があるとするが、究極的には檀家になった証であり、檀家にならないのであれば、それを授かる実際的な意味はない。

檀家であることに意味があるのは、檀家の組織が地域共同体と重なっているときである。その地域の住民が、皆、ある特定の檀那寺と寺檀関係を結んでいるのならば、地域で寺を守っている形になる。その寺の住職は、すでに述べたように、何かあれば、地域の人々の相談に乗ってくれる。僧侶は、地域の利害から離れた立場にあり、だからこそ客観的に問題を考えられるからだ。

しかし、都会になれば、檀家組織が地域と重なることはほとんどない。その点で、檀家というあり方は、そもそも都市にはなじまない。都市化が進み、都市に住む人間が増えてくれば、檀家になることに意味は見出せなくなっていく。日本の社会は、その方向に進んできたわけで、檀家離れ、仏教離れが進むのも必然的なことである。

