川口オートのスーパースターフェスタは3日目に突入している。

11RのSSトライアル戦。佐藤励（25＝川口）が待望の今節初勝利をマークした。

スタートは決めたが、外からは佐藤貴也がその上を行くロケットスタート。1角で佐藤貴が前に出かかったが佐藤励が内で耐え抜き、そこからは後続を突き放して独走に持ち込んだ。

「8番（佐藤貴）が飛んできてやられたと思った。いったんは出られている。そこから先はビジョンを見ることもなく8周回攻めまくった」

3角付近にビジョンがあり、後続を確認できるのが川口の特徴ではあるが、佐藤励は最近、ビジョンを見るのをやめた。自分の走りにひたすら集中するためだ。

周囲の仲間からは「やばいぜ」「鬼メンタル！」との声が飛んだが、佐藤励自身はぎりぎりのところで戦っている。思わず漏らした。「きついですね。倒れそうです」。だが、すぐにこう付け加えた。「連日、厳しい戦いの中で学んでいますが、勉強する気はあっても負ける気はありません」

上がりタイム3.322は自己ベスト。まるで2日目の黒川京介のような逃げっぷりで期待は高まるが「まだまだです。内線を見逃したりしていますから」。黒川京介との練習で連日、地力強化に励む佐藤励。大一番で黒川との真っ向勝負が実現したら…熱い戦いとなりそうだ。