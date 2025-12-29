家族の最期に立ち会った人の体験談を掲載しているウェブサイトがある。

公益財団法人「日本尊厳死協会」の「小さな灯台プロジェクト」だ。エピソードは２０２５年１２月１０日までで５３３件を数え、葛藤や戸惑い、感謝や後悔など、いのちの終わりに立ち会った時の率直な思いがつづられている。なぜ看取（みと）りのエピソードばかり集めるのか、担当する近藤和子さん（７８）に聞いてみた。

ある日突然、選択を迫られる

「ドラマや映画では美しい最期しか描かれません。でも、実は亡くなる前に大事な決断を迫られる場面がたくさんあるんです」と近藤さんは言う。人工呼吸器をつけるかどうか、どこまで延命治療を望むのか、どこでどう死にたいのか。本人はもちろん、家族も含めて、選択を迫られる。

「大家族に囲まれて家で亡くなった昔とは違い、病院で亡くなる人が増え、地縁・血縁も薄い今は、死をイメージする機会が少なくなっています。医療の質や手段も変わり、治療の選択肢が出てきている。選択できるのは幸せなことではあるけれど、よくわからないまま、ある日突然、決断を迫られるケースが少なくないのです」と話す。

体験談を暗い海を渡る灯台に

ある遺族が、そんな看取り体験を「暗い海に放り出されて翻弄（ほんろう）される小舟のよう」と表現したそうだ。プロジェクトの「灯台」には、先に亡くなった「先輩たち」の体験談が小さな光となって、海を渡る助けになればという思いが込められている。

同協会は、最期まで自分らしくあるために、医療・ケアの選択の意思表示を事前に示しておく「リビング・ウイル（人生の最終段階における事前指示書）」の普及を目指す団体だ。エピソードは、協会会員の遺族に対するアンケートを基にし、同意を得られたエピソードをプライバシーに配慮して掲載している。

アンケートはこれまで会員以外には公開していなかったが、遺族のリアルな思いや体験を共有することが迷える人たちの光になればと、２０２１年１２月にプロジェクトがスタート。月に１０例程度のエピソードを公開し、これまでに５００通り以上の死の姿を掲載してきた。

どう死ぬかはどう生きるかかを考えること

会員となった人は、自分の人生のフィニッシュに向けて、どんな医療を受けたいのか事前に意思を表明している人たちばかりだ。実際に直面してみると、本人や家族だけでなく、医療現場の受け止め方もさまざまで、複雑だということがわかる。

例えば「大好きなアイスを食べ、ありがとうと言えた父の最期」、「自分の命を生ききった母が私の生き方のモデル」と本人や周りも納得しているケースもあれば、「緩和医療って何なの！不信感でいっぱい」、「気管切開は延命か、家族で悩みました」など、家族の葛藤が伝わってくるエピソードもある。

サイトでは、「親の看取り」「配偶者の看取り」といった立場の別や、「後悔している看取り」「人工呼吸器を巡る葛藤」など、テーマごとにエピソードを分類して紹介。自分に近い状況の人たちの体験記を探せるようにしている。それぞれのエピソードに対し、近藤さんが協会からのコメントをつけている。

あらかじめ死の準備をすることの意味

近藤さんは、「マザーリング＆ライフマネジメント研究所」の代表として、看護師の視点で東大病院の接遇研修の向上や、更年期・子育て世代の女性支援に携わってきた。医療現場と生活者とのつなぎ役を果たしてきた経験を見込まれ、プロジェクトに携わることになった。自身も、配偶者を看取った経験者でもある。

「夫は尊厳死の意思を生前から示し、すべて明確に書き残しておいてくれました。そのおかげで、葬儀の時も迷わず、周りにも本人の意思を伝えられた。つらい時に夫に守られている実感がありました」と振り返る。「悲しいけれど幸福な最期を経験して、本人がどう死にたいかというゴールを示すことは、本人にとっても周りにとっても大切だと伝えられたら」

近藤さんの思いの底にあるのは、明治生まれの祖母の「いざという時のために」という口癖だという。「武士の家に育った祖母は『始末が良い』人でした。先回りして準備をして困らないようにしておく。自分の死についても葬式代や子どもたちへの遺書などあらかじめきちんと用意していました」

家族の数が少なくなり、そんな死に方を目にする機会が減る中で、デジタルを通じて、体験を共有する取り組みがこの灯台プロジェクトなのだという。

「『終活』として身の回りを整理する動きは広がっても、自分自身の命のゴールがどんな形か、イメージする人は意外と少ないように思います」と近藤さん。「様々な死のエピソードを伝えることで、死を恐れたり、先延ばしするのではなく、自分のゴールを考えるきっかけになれば」と話している。