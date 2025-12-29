〈「イオンのお葬式」とAmazon「お坊さん便」の衝撃…現代日本人にとって葬式とは何なのか？「葬祭業者からは批判が…」〉から続く

火葬された遺骨をいっさい引き取らないというやり方を指す「0葬」を提唱した宗教学者の島田裕巳さん。そうすれば墓を建てる必要もなく、遺骨の処理に頭を悩ませる必要もないと説明する。

ここでは、そんな島田さんが葬式や墓の在り方について、前提に疑問を投げかける『無縁仏でいい、という選択 墓も、墓じまいも、遺骨も要らない』（幻冬舎新書）から一部を抜粋して紹介。

廃品回収車が「遺骨、引き取ります」と町内を回る日

無縁遺骨とは、遺族が引き取りを拒否した結果、地方自治体が保管している遺骨のことである。その数が増え、自治体はその対応に苦慮しているというのだ。

遺骨の処理に頭を悩ませているのは、自治体だけではないであろう。自宅に骨壺に入った遺骨があり、その処理に困っている人たちは少なくないはずなのである。

いったいそうした遺骨はどれほどの数にのぼるのだろうか。

そうしたことについての調査や研究は乏しいのだが、一つ、株式会社霊園・墓石のヤシロが関西圏で行った調査がある。それは、2019年5月末〜6月初旬に行われたもので、40〜79歳の男女を対象とし、有効回答数は2万5347件だった。

そのうち、「自宅で遺骨を保管している」と回答した者は7.1パーセントに及んだ。

人数としてはおよそ1800名になる。そのうち、「納骨する予定があるが、現在は自宅で保管している」が全体の5.2パーセントで、その予定がないのが1.9パーセントだった。

予定がない人たちの中には、あえて遺骨を手元に置いて故人を偲ぶ「手元供養」をしている人たちも含まれている。

積極的に手元供養をする人たちは別だが、中には、遺骨を持て余している人たちもいることだろう。予定があると答えている人のうち10.6パーセントは、「お墓の購入がまだのため」と答えている。あるいは「金銭的な問題のため」をあげる人たちも5.8パーセントに達している。そうした人たちは、果たして今後、墓を購入するだろうか。

今の状勢では、そうならないケースの方が多いはずだ。

これは関西圏での調査である。関西圏では部分拾骨で、引き取る骨の量は少ない。それで、遺骨を自宅に置いたままにしてもさほど苦にならないのかもしれないが、東日本では全拾骨で、骨壺はかなり大きい。そうなると遺骨の圧迫感はかなりのものになるはずだ。

巷では、廃品回収を行う車が走っていたりする。もし「遺骨引き取ります」とアナウンスしながら街の中を走ったとすれば、引き取りを希望する家はかなりの数にのぼるのではないだろうか。ただ、隣近所の手前、手を上げる家は限られるかもしれないが、車が頻繁に回るようになれば、気軽に引き取りを希望するようになるのではないだろうか。

「送骨」サービスならゆうパック、3万円で遺骨を引き取る

世の中には、これに近いサービスがある。それが「送骨」である。寺院の中には、遺骨の引き取りをすると宣伝しているところがある。相場もあり、3万円程度で引き取ってくれる。

送骨のやり方は簡単である。それを受け入れてくれる寺に、ゆうパックで送ればいいのだ。遺骨はゆうパックでは送れるが、一般の宅配便では送れない。なぜそうなのかはわからないが、規則で決まっているのだ。送られた遺骨は、永代供養墓に合祀される。

送骨をするくらいなら、0葬にすればいいわけだが、その知識がない人もいるだろう。東日本だと、0葬ができないところが多いので、その代わりに送骨が選択されることになる。海洋散骨する業者の中にも、送骨という形で散骨を請け負うところがある。

送骨に行き着いてしまうのも、結局は、戦後すぐにできた墓埋法で、遺骨は墓地に埋葬しなければならないと規定されているからである。

この法律は公衆衛生の観点から定められたもので、重要なのは遺骨ではなく遺体の方だった。遺骨は腐敗しないが、遺体は腐敗し、それが感染症を拡大させる危険性があるからである。

墓埋法が制定された時代には、土葬と火葬が半々だった。その後、火葬が急速に増えていくが、おそらくそのことを墓埋法を制定した人間は想定していなかったであろう。

遺骨を墓地にしか埋葬できないということは、実質的に墓を建てることが強制されているようなものである。その点が、法律ができた時点でまったく認識されていなかった。

その結果、今では、遺骨を持て余す家が増えているのである。

葬式や火葬、墓のことになると、政治家は関心を持たない。亡くなった人間は有権者ではないし、そんなことに熱心に取り組んでも、票を稼ぐことに結びつかないからだ。

公営斎場が少ない東京の火葬料金は、全国で断トツに高い9万円

たとえば、これは拙著『葬式格差』（幻冬舎新書）でも取り上げたことだが、東京都における火葬料金は断トツに高い。それは、都内の主な火葬場を民間の業者が運営しているからだ。今やもっとも安い「普通炉」で9万円である。「特別殯館」になると16万円もする。もちろん、火葬の仕方に違いがあるわけではない。骨上げする部屋が豪華になり、立派な霊柩者が無料で使えたりするのだ。

東京にも公営の火葬場がないわけではない。だが、数は少ないし、料金は民間の業者と変わらないものになっている。他の道府県だと、火葬場は基本公営で、料金は1万円から2万円である。地域の住民なら無料というところもある。

こうしたことは問題にはなってきたが、東京都も政治家も、その解決に熱心には取り組んでこなかった。東京都民が、自分たちのところだけ火葬料金が高いという事実を知らないことも、放置されてきた原因になっている。

9万円が、その人物の人間としての重みを示しているわけではない。しかも、人を葬るときには、それだけでは終わらない。葬式の費用はまったく別である。その点では、9万円という額は相当に高い。23区在住なら「区民葬」という選択肢もあるが、証明書が必要で、普通炉より安いといっても5万9600円である。ただ、東京で火葬場を運営する民間の東京博善では2026年3月末をもって区民葬の取り扱いを終了する。その分、普通炉の火葬料金は3000円下がる。

本文中でもふれたが、遺骨を墓に納めるにあたって、遺骨に対する信仰心が先行するわけではない。火葬が普及して遺骨を引き取らなければならなくなったことで、遺骨は神聖視されるようになった。土葬の時代には、遺骨はほとんど顧みられず、その場所に墓参りすることもなかったのだから、火葬が人々の意識を決定的に変えたことになる。

（島田 裕巳／Webオリジナル（外部転載））