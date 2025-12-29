生えいひれ！ 酒が飲みたくなる逸品だ 呑兵衛女子ライターが選ぶ2025年ベスト10
ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』ライター・本郷明美によるザ・ベストグルメの紹介です。
10．『おさかな料理 すしかね』生えいひれ・炭火焼713円
つまみ大充実の寿司屋。魚は市場で仕入れるほか、三崎や九州から届く。
『おさかな料理 すしかね』（左）生えいひれ 炭火炙り 713円 （右）まぐろびんた（ほほ肉）塩こしょう焼き 933円 心憎い料理ぞろい。カウンターとテーブルはある神社の御神木が使われている。ランチは鉄火丼（760円）と海鮮丼（1040円）
『おさかな料理すしかね』＠三田
［店名］『おさかな料理すしかね』
［住所］東京都港区芝5-24-4
［電話］03-5443-8708
［営業時間］11時半〜14時、17時半〜22時半
［休日］土・日・祝
［交通］JR山手線ほか田町駅三田口、都営三田線三田駅A3出口から徒歩4分
9．『はま多』おまかせコース5940円
刺身や焼魚などどれもおいしかったが、鶏竜田揚げが特にインパクト大。
『はま多』おまかせコース 5940円 （手前から時計回りに）本日のお刺身（マグロ、生タコ、カンパチ、ヒラメ）、本日の焼き物（鮭照焼）、自家製豆腐、鶏竜田揚げ コロナ以後、夜は「お客様がほぼみなさん頼むもの」のコースのみに。他に食べたい料理はリクエストも可で応相談とのこと。コースは他に6600円、7260円と3種ある
『はま多』＠三田
［店名］『はま多』
［住所］東京都港区芝5-24-13
［電話］03-3451-5425
［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）／18時〜22時半（22時LO） ※水は18時〜22時半（22時LO）
［休日］土・日・祝
［交通］JR山手線ほか田町駅三田口、都営三田線三田駅A3出口から徒歩4分
8．『和み』水そば（十割）1200円
十割の蕎麦を水だけで食べる。そのまま食べると蕎麦の風味が際立つ。
『Soba dining和み』水そば（十割） 1200円 涼しげな氷水に浸たされる。藻塩をつけても美味。ツユは濃すぎず旨みが強く、蕎麦をたっぷりとつけて食べたい
『Soba dining和み』＠神楽坂
［店名］『Soba dining和み』
［住所］東京都新宿区神楽坂3-2-31・2階
［電話］03-3267-5666
［営業時間］11時半〜14時半、17時半〜22時
［休日］月
［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩4分
7．『炭火焼 湯浅』釣りカサゴ刺身1100円
運がよければ店主が釣った魚の刺身が食べられる。カサゴ刺、最高です。
『炭火焼 湯浅』釣り魚刺身（アジ 1100円、カサゴ 1100円） 釣りは週末に行くことが多いので、釣り魚に出合いたいなら週明けがねらい目
『炭火焼湯浅』＠三田
［店名］『炭火焼湯浅』
［住所］東京都港区芝5-20-20
［電話］03-5445-1351
［営業時間］16時〜22時半（LO）※ランチ営業は予約のみ
［休日］日
［交通］JR山手線ほか田町駅三田口、都営三田線三田駅A3出口から徒歩3分
6．『nichi nichi』真鯛節、牡蠣醤油、すだち黒蕎麦1300円
真鯛節が上品な旨み。そこに牡蠣醤油、すだちを絡める絶妙なまぜ蕎麦。
『nichi nichi（にちにち）』真鯛節、牡蠣醤油、すだち 黒蕎麦 1300円 たっぷりかかった「真鯛節」は自家製。手間暇かけて、真鯛の身を乾燥させて粉状に。一尾からごく少量しかできないそう。旨みがすごい！
『nichi nichi（にちにち）』＠駒沢大学
［店名］『nichi nichi（にちにち）』
［住所］東京都目黒区柿の木坂3-1-1
［電話］090-8266-3093
［営業時間］18時〜翌1時
［休日］無休
［交通］東急田園都市線駒沢大学駅から徒歩16分
5．『新橋DRY-DOG』職人オムレツ900円
いろんな野菜や肉のブイヨンが溶け込んだソースは、まさに職人の技。
『新橋DRY‐DOCK（ドライドック）』（手前）職人オムレツ 900円 （ドリンク：左）ほんでホワイト 1280円（レギュラー） （ドリンク：右）レッドエール 1250円（レギュラー） 「職人オムレツ」はぜひ熱々を召し上がれ。デミグラスソースはさらっとしているのにコクがある絶品。スーパードライ以外に、日本各地のクラフトビールを5タップ、他ボトルや缶で20種ほど
『新橋DRY-DOG』＠新橋
［店名］『新橋DRY-DOG』
［住所］東京都港区新橋3-25-10
［電話］03-5777-4755
［営業時間］16時（冬は17時）〜24時、土：16時〜22時
［休日］日・祝、第3土
［交通］JR山手線ほか新橋駅汐留口・烏森口から徒歩1分
4．『そばと肴 禅』牡蠣と鯛出汁のスパイシーカレーつけ蕎麦1900円
鯛出汁にスパイスを効かせたスープと外一の蕎麦が合う。牡蠣もごろごろ。
『そばと肴 禅』牡蠣と鯛出汁のスパイシーカレーつけ蕎麦 1900円 そばがきに似た物をカレーにつけて食べる、ネパール料理「ディド」にヒントを得たそう
『そばと肴 禅』＠調布
［店名］『そばと肴 禅』
［住所］東京都調布市布田1-19-3
［電話］080-6524-2250
［営業時間］月・水・木：15時〜24時（金12時〜）、土・日・祝：11時〜14時半、17時〜24時
［休日］火
［交通］京王線調布駅東口から徒歩5分
3．『もつ焼き たいじ』もつ焼200円
もつが本当に美味しい。仕込みを見ていると、丁寧に下処理をしている。
『もつ焼たいじ』（手前から時計回りに）もつ焼（右から）かしら・ちれ・はつ 各200円、毛利豆腐店さんの厚揚げ 280円、れば刺（低温調理） 590円、極上ボール 530円 「極上宝焼酎」は、樽熟成した焼酎を通常より多い3％ブレンドするという。「天羽の梅」エキスを加え、まろやかなおいしさ
『もつ焼たいじ』＠尾山台
［店名］『もつ焼たいじ』
［住所］東京都世田谷区尾山台3-10-9
［電話］03-6809-8955
［営業時間］17時〜22時、土：14時〜売切れ次第終了
［休日］日、他不定休あり
［交通］東急大井町線尾山台駅から徒歩3分
2．『蕎麦切り 翁』秋ハモ土瓶蒸980円
お猪口で飲む出汁のおいしさに卒倒。つるんとした食感のハモがまた旨い。
『蕎麦切り翁』（手前）秋ハモ土瓶蒸 980円 （奥）金婚 ぎん辛 960円 深い味わいのダシ、ひと手間かけたハモのなめらかな食感がたまらない
『蕎麦切り翁』＠戸越銀座
［店名］『蕎麦切り翁』
［住所］東京都品川区豊町1-7-6
［電話］03-3781-8378
［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、18時〜22時（21時LO）、土・日・祝：11時半〜15時（14時半LO）、18時〜22時（21時LO）
［休日］月、火
［交通］都営浅草線戸越駅から徒歩10分
1．『魚潮』新秋刀魚と舞茸の包み焼き・肝醤油1540円
肝に火を通して醤油と味醂と混ぜ合わせているから肝醤油の風味がいい。
『魚潮』新秋刀魚と舞茸の包み焼き・肝醤油1540円
『魚潮』＠学芸大学
［店名］『魚潮』
［住所］東京都目黒区鷹番2-21-16学大横丁2階
［電話］03-5725-8726
［営業時間］18時〜翌1時（24時LO）
［休日］日
［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩1分
銭湯巡りと酒をこよなく愛しています
武「手がかりは酒のツマミと蕎麦です、警部」
飯「ふむ、ホシはしっぽり大人な呑兵衛女子か」
本「あのぉ〜、そのリスト、私のです（笑）」
武「本郷さんを銭湯前で確保ー！“見ているだけで酒が呑みたくなるラインナップ”は罪深い」
本「じゃ、『もつ焼き たいじ』はもっと罪深いですよ（笑）。もつ焼き200円、見た目もきれい。新鮮さに加え、もつへの愛情がおいしさに繋がるんだなと、ここで知りました。沼な罪です」
飯「では、この生えいひれはどういうことだ？」
本「えいひれ好きなんだけど、生にはなかなか出合えなくて。それが、『すしかね』でご対面！しかも炭火で絶妙な焼き具合。最高の酒肴です」
武「一杯やりたくなりますねえ」
本「なら、『魚潮』も推す。秋刀魚に包まれた舞茸に肝醤油の風味が……グッとくる旨さだった」
飯「肝醤油をかけるとはけしからんな〜」
武「あれ、まだやってたんすか」
飯「もうやめていいの？水そばが超気になる！」
本「十割蕎麦を水だけで食す会津発祥の蕎麦で。『和み』でいただけるよ」
武「やっぱ違うんすか」
本「蕎麦の風味がほんとガツンと来ます。塩をちょっとつけてもおいしい」
飯「ツウな食べ方だ。にしても渋めセレクトの中でオムレツがあるけど!?」
本「そう、『DRY-DOG』のオムレツ。ブイヨンが溶け込んだソースが忘れられない味わい。ああ、おいしいってやっぱり幸せな罪よね。ふふふ」
