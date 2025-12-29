年明けにかけて、日本付近は冬型の気圧配置になるでしょう。31日(水)以降、日本海側では雪の降る天気が続く見込みです。

31日(水)午前9時の予想天気図です。低気圧がサハリンの東と三陸の東海上にあり、冬型の気圧配置になっています。

元日も冬型の気圧配置は続きそうです。

上空の寒気も強く、大みそかあたりから北陸など日本海側では雪の降るところが多いでしょう。

冬型の気圧配置はその後週明けにかけて強まる見込みで、より雪や風が強まるおそれがあります。

雪・雨と風の予想ですが、31日(水)は東北の日本海側や北海道で雪が降り、北陸でも次第に雪雲や雨雲が流れ込んできそうです。

1日(木)になると、北陸や東北の日本海側に加え、山陰でも雪が降るでしょう。

2日(金)以降も日本海側では雪が降り、山陰や近畿の山地では雪の降り方が激しくなりそうです。

年末年始は、太平洋側では晴れるところが多いでしょう。

北陸では、31日以降雪や雨の降るところが多い見込みです。上空の寒気も強く、元日などは冷え込みが厳しくなりそうです。

日本海側では、雪に見舞われるお正月を迎えることになりそうです。一方で、仕事始めにあたる週明けは冬型が強まりそうです。

さらに、寒気の強さの程度によっては、日本海側では大雪や大荒れの天気になるおそれがあります。今後の気象の情報に注意をするようにしてください。