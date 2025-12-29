Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは12月28日、自身のInstagramを更新。夫とのプライベートショットを公開しました。（サムネイル画像出典：休井美郷さん公式Instagramより）

Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェラー・ジャパン』シーズン4に参加し話題になった休井美郷さんは12月28日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ハワイで撮影したと思われる夫とのプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。

夫婦でハワイを満喫

休井さんは「同じ地球なのに、不思議。とんでもなく綺麗な景色に　毎日、心が動かされています」とつづり、ハワイで撮影した9枚の写真を投稿しました。1枚目には、夫と思われるTシャツ姿の男性に寄り添う休井さんが写っていて、ラブラブな様子がうかがえます。

また5、6枚目では「初めて見たよ、こんなに長いお肉の骨」というおいしそうな肉の写真も公開しました。

この投稿にファンからは、「すてき」「みさとちゃんかわいい」「可愛いコーデでお似合いです」「本当いつもおしゃれさん　お洋服のセレクトのセンスがステキですね〜」との声が集まっています。

美背中際立つドレスショット

27日にも、ハワイでのショットを公開していた休井さん。背中が大きく開いたワンピースを着用している休井さんの、後ろ姿が写っています。休井さんの美しく引き締まったスタイルを生かした装いです。また、おいしそうなクリスマスディナーの写真も公開していました。
