2025年に改名した吉本芸人 インディアンス→「ちょんまげラーメン」 しずる・村上純→「純」 しずる・KAZMA→「池田一真」など
吉本興業が運営するエンタメ情報メディア『Fany Magazine』は29日、2025年に改名した“吉本芸人まとめ”を発表した。
【予告動画】きわどい！『水ダウ』インディアンス“改名要求ドッキリ”
『Fany Magazine』では「2025年も残すところあとわずか。2025年は改名を発表し、心機一転、新たなスタートを切った芸人やタレントがちらほら」と伝え「改名後にさっそく賞レースで上位に食い込むなど活躍が目立つ芸人も！」と、2025年に改名した吉本芸人・タレントをピックアップして紹介した。
■2025年に改名を発表した吉本芸人・タレントは以下の通り。
森田展義→「のぶよし」に改名
イチオク・けんしろを→「ないすケン」に改名
かけおち・赤木ぼうず→「赤木細マッチョ」に改名
あんよの日・山地→「やまち」に改名
Mitsumi→「光美」に改名
しずる・村上純→「純」に改名
しずる・KAZMA（＝Zはストローク付き表記）→「池田一真」に改名
バビロン→「パピヨン」に改名、千葉ストロガノフ→「千葉恵」に改名
ぬまんづ・原いい日→「原カテキン」に改名
BANBANBAN・山本正剛→「山本クリーニング」に改名
まんぷくユナイテッド→「バリカタ友情飯」に改名
インディアンス→「ちょんまげラーメン」に改名
サンシャイン→「銀河ゆめゆめ」に改名
はるかぜに告ぐ・一色といろ→「花妃」に改名
からし蓮根・伊織と杉本青空→「伊織ラッキー」と「青空」に改名
河野良祐→「コウノ・オブ・ザ・イヤー」に改名
