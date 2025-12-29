葬儀サービスを巡って、利用者が高額の費用を業者から請求されるトラブルが後を絶たない。

身内を亡くして、時間的にも精神的にも余裕がない中で、インターネットで探した業者ともめるケースも多い。料金などに関する２０２４年度の相談件数は約１０００件と過去１０年で最多になっており、識者らは注意を呼びかけている。（古賀章太郎、竹田章紘）

■遺体返還遅れ

「姉のことを思う度に嫌な記憶がよみがえる」。横浜市の男性（８０）は、今年１月中旬に姉（当時９０歳）が亡くなった際にネットで見つけた葬儀業者とのトラブルが今も頭を離れない。

葬儀の参列者は親族８人で「こぢんまりとした式にしたい」と伝えたところ、提案されたのは４９０万円のプラン。「そんなに払えない」と言うと、約１００万円割り引かれたが、見積書には供花やドライアイスなどの内訳は書かれておらず、合計金額が書かれているだけだった。

不信感が募った男性は、知人の紹介で別の葬儀業者からも見積もりを取ることに。別業者の提示額は１００万円弱で、すぐに最初の業者にキャンセルの意思を伝えた。ところが、「見積書にサインをしたので契約したことになっていてキャンセル料が１０％かかる」などと言われた上、姉の遺体の返還にも即座に応じてもらえなかったという。

遺体の引き取りができたのは、姉が亡くなってから３日後。最初の業者は適切な管理をしていなかったのか、唇や腹部は緑色に変色するなど腐敗が進んでいるように感じた。男性は「幼い時に父を亡くし、姉は親のような存在だった。姉には本当に申し訳ないという気持ちで、最初の業者には憤りしかない」と話した。

■増加傾向

国民生活センターによると、１５年度以降は年６００〜７００件台で推移していた葬儀サービスに関する相談は、近年増加傾向にあるという。２４年度は９７８件と過去１０年で最多になった。「質素な葬儀を希望したのに高額な料金を請求された」「インターネットで見た料金より高額になった」「説明が不十分のまま余計なオプションを付けられた」といった相談が多いという。

愛知県愛西市の女性（４５）は今年５月頃、病気の父親が亡くなった場合に備え、近所の葬儀業者に見積もりを依頼した。自身はシングルマザーで金銭的な余裕がなく、家族葬の３３万円のプランを選択。業者からは「これ以上かかりません」と言われた。

７月下旬に父親が７３歳で亡くなって葬儀の準備が始まると、遺体の保管料は別途かかり、「これはあった方がいい」と供花も高価な種類に変更された。断ろうとしても喪失感や今後の不安から言い返す気力が湧かず、最終的な金額は２倍の６６万円に。女性は「冷静な判断ができない中で話を進められた。もっと丁寧な説明がほしかった」と語った。

■価格競争背景に

葬儀業者とのトラブルが増加しているのは、業者間の価格競争が激しくなる中でインターネットで安価をうたう広告が増えていることが背景にある。広告は最安値が目立つ形で表記される一方、値段が上がるケースが注釈で記載されていても、気づかなかったり、わかりにくかったりするので確認が必要だ。

葬儀の料金トラブルに詳しい小川治彦弁護士によると、一般的に葬儀の紹介サイトから業者を探すと、ネットで「○万円〜」と書かれていても、実際業者に相談すると結局は倍以上になることもあるという。小川弁護士は「ネット検索する際は、業者の評判や見積書をよく吟味して慎重な選択をしてほしい」と指摘する。

「定額」なのに追加料金 景品表示法違反認定も

安価や定額をうたう葬儀の広告を巡っては、消費者庁がこれまで広告主の葬儀業者の景品表示法違反を認定し、再発防止を求める措置命令や課徴金納付命令を出している。

広告では自社のホームページやチラシなどで「全てセットの定額」や「追加料金一切不要」などとしながら、実際は追加料金が発生するケースが多い。２０２１年には大手の葬儀業者が同様の広告を出しながら追加料金が発生していたとして、約１億円の課徴金納付を命じられており、昨年も沖縄県の業者が同様の理由で措置命令を受けている。

業界団体の「全日本葬祭業協同組合連合会」（東京）の松本勇輝専務理事は「様々な形で値段をつり上げてくる悪質な業者も一部にはいる。利用者は葬儀を執り行うこと自体に慣れておらず、トラブルに遭ったら行政の相談窓口などを活用してほしい」と話す。