帝王賞、JBCクラシックとJpn1を連勝し、単勝1.4倍の断然人気に支持されたミッキーファイト。先団の後ろ6番手あたりからレースを進め、向こう正面でじわりじわりと外目からポジションを上げていく。4コーナーでは抜群の手応えで先行2頭を捉えて押し切るかに思われたが、追い出されてもいつものように突き放せず。外から忍び寄ったディクテオンにゴール前クビ差交わされて2番手でのゴール。鞍上のルメール騎手も距離適性にも言及し、重賞4連勝とはならなかった。

2着 ミッキーファイト

C.ルメール騎手

「好きなポジションで乗ることができました。ペースもちょうど良かったです。向こう正面でだんだんペースアップしました。手応えはとても良く、直線ではよく頑張ってくれたけど、今日は勝った馬が強すぎました。2000mの距離はギリギリで、1800mがベスト。仕方ないです。精一杯走ってくれました。また来年頑張ります」

レース結果、詳細は下記のとおり。

12月29日、大井競馬場で行われた9R・東京大賞典（G1・3歳上・ダ2000m）は、矢野貴之騎乗の7番人気、ディクテオン（せん7・大井・荒山勝徳）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のミッキーファイト（牡4・美浦・田中博康）、3着に4番人気のアウトレンジ（牡5・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは2:04.3（重）。

2番人気で戸崎圭太騎乗、ナルカミ（牡3・美浦・田中博康）は、6着敗退。

【東京大賞典】矢野「心臓がバクバクして、頭の整理が追いついてないです」大井所属ディクテオンが大金星

ゴール前、ディクテオンとミッキーファイト (C)Hiroki Homma

捩じ伏せるような差し切り

大井所属のディクテオンがJRA勢を捩じ伏せた。今年のコリアカップに次いでの大金星。ゴール前では押し切りを図った断然人気馬ミッキーファイトに外から襲いかかる。ゴール前では力強くクビだけ差し切っていた。

ディクテオン 31戦11勝

（せん7・大井・荒山勝徳）

父：キングカメハメハ

母：メーデイア

母父：キングヘイロー

馬主：G1レーシング

生産者：追分ファーム

【全着順】

1着 ディクテオン 矢野貴之

2着 ミッキーファイト C.ルメール

3着 アウトレンジ 松山弘平

4着 キングズソード 岩田望来

5着 ホウオウルーレット 岩田康誠

6着 ナルカミ 戸崎圭太

7着 ナンセイホワイト 安藤洋一

8着 グランブリッジ 川田将雅

9着 シーソーゲーム 笹川翼

10着 ナイトオブファイア 吉原寛人

11着 ナチュラルライズ 横山武史

12着 ベルグラシアス 町田直希

13着 ヒーローコール 桑村真明

14着 バハルダール 藤田凌

15着 パッションクライ 張田昂

出走取消 アラジンバローズ 下原理