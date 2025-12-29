¡ÚÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Û¹Ó»³»Õ¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬G1½éÀ©ÇÆ
¡¡12·î29Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¡¼¥È¤ÎÁí·è»»¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡¦¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢Âç°æ½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬¡¢JRAÀª¤òÙà¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ã±¾¡1.4ÇÜ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
1Ãå ¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó
¹Ó»³¾¡ÆÁÄ´¶µ»Õ
¡ÖÅö½é¡¢¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¤¢¤È¤ÏJBC¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¾õÂÖ¤ÎÊý¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1ÅÙÊüËÒ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÅìµþÂç¾ÞÅµ1ËÜ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇËÒ¾ì¤«¤é1¥ö·îÁ°¤Ëµ¢±¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤Î¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤â¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£²ó¤ÎÊý¤¬¤µ¤é¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼Á¤âÎÌ¤â¶¯¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯JRAÀª¤ä¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿©¤¤¤Ä¤±¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿´¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æ»Ãæ¤Ï¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁ°ÌÜ¤Î¶¥ÇÏ¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¸þ¤¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤¢¤ì¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ò¤ï¤¹¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£7ºÐ¤Ç¤â¤¦´ÓÏ½½½Ê¬¡¢¤³¤ì¤À¤±º£Æü¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢Á´Á³¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤È¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤â¼þ²ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·ÇÏ¤ÎÆþ¤ê¤Î´¶¤¸¤âÌðÌî¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¹¼ËÅª¤Ë¤ÏËþÂ¤¬¤¤¤¯»Å¾å¤²¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤È¤â¥Á¥é¥Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼¡¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¥É¥Ð¥¤¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¤³¤ì¤Ç°ìÃ¶Ã»´üÊüËÒ¤ò¤·¤Æ¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤Î³¤³°¤â´Þ¤á¤Æ·ë²Ì¡¢¾¡¤Á°È¤Î¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÍè¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤½¤ì¤Î¥Ä¥±¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏÇ¯¤òÌÀ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ç¤¤ë»Å¾å¤²¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃæÅì¤ËÂ¿Ê¬¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡12·î29Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢ÌðÌîµ®Ç·µ³¾è¤Î7ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¤»¤ó7¡¦Âç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¡¢3Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥ó¥¸¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:04.3¡Ê½Å¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥Ê¥ë¥«¥ß¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¤Ï¡¢6ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÛÌðÌî¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×Âç°æ½êÂ°¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬Âç¶âÀ±Ùà¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê
¡¡Âç°æ½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬JRAÀª¤òÙà¤¸Éú¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¤ÎÂç¶âÀ±¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï²¡¤·ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÃÇÁ³¿Íµ¤ÇÏ¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë³°¤«¤é½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¯¥¯¥Ó¤À¤±º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡¡31Àï11¾¡
¡Ê¤»¤ó7¡¦Âç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ¡Ë
Éã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
Êì¡§¥á¡¼¥Ç¥¤¥¢
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼
ÇÏ¼ç¡§G1¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§ÄÉÊ¬¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡¡ÌðÌîµ®Ç·
2Ãå¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡¡C.¥ë¥á¡¼¥ë
3Ãå¡¡¥¢¥¦¥È¥ì¥ó¥¸¡¡¾¾»³¹°Ê¿
4Ãå¡¡¥¥ó¥°¥º¥½¡¼¥É¡¡´äÅÄË¾Íè
5Ãå¡¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡¡´äÅÄ¹¯À¿
6Ãå¡¡¥Ê¥ë¥«¥ß¡¡¸Íºê·½ÂÀ
7Ãå¡¡¥Ê¥ó¥»¥¤¥Û¥ï¥¤¥È¡¡°ÂÆ£ÍÎ°ì
8Ãå¡¡¥°¥é¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¡ÀîÅÄ¾²í
9Ãå¡¡¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¡¡ºûÀîÍã
10Ãå¡¡¥Ê¥¤¥È¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¡µÈ¸¶´²¿Í
11Ãå¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥º¡¡²£»³Éð»Ë
12Ãå¡¡¥Ù¥ë¥°¥é¥·¥¢¥¹¡¡Ä®ÅÄÄ¾´õ
13Ãå¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¥³¡¼¥ë¡¡·¬Â¼¿¿ÌÀ
14Ãå¡¡¥Ð¥Ï¥ë¥À¡¼¥ë¡¡Æ£ÅÄÎ¿
15Ãå¡¡¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¤¡¡Ä¥ÅÄ¹·
½ÐÁö¼è¾Ã¡¡¥¢¥é¥¸¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡¡²¼¸¶Íý