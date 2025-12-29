¡Ú»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Û½ª¤ï¤ê¤«¡¢»Ï¤Þ¤ê¤«¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸Ø¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡ãÂè1ÏÃ¡¿¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¡×¤«¤é¤ÎºÆµ¯¡ä
»î¹ç¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥ê¥ä¥É¤Î·ëËö¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡¢¡ØThe Ring V: Night of the Samurai¡Ê¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ë¡Ù¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢3³¬µéÌÜ¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¢¥¦¥£¥ê¥Ð¥ê¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î´þ¸¢¤Ë¤è¤ê¡¢"»î¹çÃæ»ß"¤È¤¤¤¦¤è¤â¤ä¤Î·ëËö¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯7·î30Æü¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤Ë¶Ïº¹È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤Æ¤«¤é¡¢12·î27Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¡½¡½¡£
¿ÍÃÎ¤ì¤ºÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿½àÈ÷¤È³Ð¸ç¡¢Ãç´Ö¤Î»Ù¤¨¤È»×¤¤¤ò¶»¤Ë¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿·ý»ÍÏ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢150Æü´Ö¤ÎÆü¡¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÞÈà¤¬¶»Ãæ¤ËÊú¤¯¤â¤Î¤Ï¡¼¡¼¡£¡ö4²óÏ¢ºÜ¡¿Âè1²ó
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
2025Ç¯10·î21Æü¡½¡½¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶É¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤ÏÏ¢Î©¶¨µÄ¤äº£¸å¤ÎÂÎÀ©¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤¬Â³¤¡¢¤É¤³¤«Íî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¶õµ¤¤âÉº¤¦¡£À¤Áê¤¬Áû¤¬¤·¤µ¤òÁý¤¹Æ±Æü¡¢"¸µ"À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÇ®µ¤¤¬¤³¤â¤ëÅìµþ¡¦»°Ç÷¥¸¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÃ¸¡¹¤È¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈ½Äê·ë²Ì¤Î¥³¡¼¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢¡Ø½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤¤¤±¤É»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¡¢Éé¤±¤¿¤ó¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
2025Ç¯7·î30Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿WBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂËÉ±ÒÀï¡£·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢WBC2°Ì¡¦WBA3°Ì¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡£À¤³¦²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¹µ¼¼¤Ç¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê......¡Ù¤È¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¡¢È¿±þ¤¬Æß¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤â¤¦¡Ê¸½Ìò¤Ï¡ËÌµÍý¤Ê¤ó¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤è¤®¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â......¡×
¡Ö¤Ç¤â......¡×
¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¸ÀÍÕ¤ò»ß¤á¡¢¶»¤ò¤ï¤º¤«¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÂç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ2Æü¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤ó¡£Á´Á³¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤Ø¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¼¤á¤ë»þ¤ä¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×
À¤³¦²¦ºÂ´ÙÍî¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢»°Ç÷µ®»Ö²ñÄ¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î²ÃÆ£·òÂÀ¤Ë¡¢»î¹ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á»°Ç÷¥¸¥à¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡Ö·ý»ÍÏ¯¡¢¤É¤¦¡©¡×
¤¿¤ï¤¤¤Ê¤¤À¤´ÖÏÃ¤ò¾¯¤·¸ò¤ï¤·¤¿¤¢¤È¡¢²ÃÆ£¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¡£´é¤Ë¤Þ¤ÀÀÖ¤é¤ó¤À¼ð¤ì¤â»Ä¤ë·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¼¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¡¢Á´Á³¡¢¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡½¡½¡£
ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë»°Ç÷²ñÄ¹¤È²ÃÆ£¡£°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ìñ¨¡¹¤È¤·¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë·ý»ÍÏ¯¤Ë¡¢»°Ç÷²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡¢¤½¤¦¤«¡×¤ÈÈù¾Ð¤ßÊÖ¤·¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°ì¸À¤À¤±Åú¤¨¤¿¡£
¡Ú¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¡Û
2022Ç¯3·î19Æü¡¢Ìð¿áÀµÆ»¤Ë3²óKO¾¡Íø¤Ç¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÃ¥´Ô¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¤¿¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥Ò¥Ã¥È¡õ¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢ÈïÃÆ³Ð¸ç¤ÇÀÜ¶áÀï¤òÄ©¤à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤È¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£µ»¹ªÇÉ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿É¾²Á¤Ï°ìÅ¾¡£´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤¹¤ëÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¡£
¤¿¤À¤·Âå½þ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯1·î23Æü¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥«¥Ë¥µ¥ì¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡ËÀï¤Î2Æü¸å¤Ë¤Ï±¦·ý¤ò¼ê½Ñ¡£°Ê¹ß¤â¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï¥Õ¥é¥¤µé2ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥Ð¥ëÀï¤â¡¢Îý½¬²áÄø¤Ç¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¡£·ý»ÍÏ¯¼«¿È¤Ï¡ÖÊÌ¤Ë¸À¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¤â¤¤¤Þ¤âÇÔÀï¤ÎÍýÍ³¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º¸¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë·«¤ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤Ë¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥×¥íÄÌ»»27Àï¡½¡½¡£¤·¤«¤â10ÀïÌÜ°Ê¹ß¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀ¤³¦Àï¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢²ø²æ¤òÊú¤¨¤Æ»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÉÌ¿¤È¤â¸À¤¨¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤·°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯ÊÝ¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·ý»ÍÏ¯¤Ï¤·¤«¤·¡¢¼«¤é¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î´°À®·Á¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤ËÉé¤±¤¿»þ¤¬°úÂà¤¹¤ë»þ¡×
¤«¤Ä¤Æ¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÇÔÀï¤ò·Ð¤Æ¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ºß33ºÐ¡¢¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð34ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£25ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢Êú¤¯´¶¾ð¤â¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö´¶¼Õ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¡¦»°Ç÷¥¸¥à¡½¡½¡£
¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´¬¤½ª¤¨¤¿·ý»ÍÏ¯¤Ï¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç·ý¤ò¸ò¸ß¤ËÃ¡¤¤¤Æ´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤ë¤È¹ø¤ò¾å¤²¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥·¥ã¥É¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡£
·ý¤Îµ°Æ»¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ë½É¤ë¾ðÇ®¤¬³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ü»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê¤Æ¤é¤¸¡¦¤±¤ó¤·¤í¤¦¡Ë¡¡
1992Ç¯À¸1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢33ºÐ¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£B.M.B¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à½êÂ°¡£2014Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2017Ç¯¡¢10ÀïÌÜ¤ÇWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£9ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÌð¿áÀµÆ»¤ËÇÔ¤ì¤Æ²¦ºÂ´ÙÍî¤¹¤ë¤â¡¢Íâ2022Ç¯¤ÎºÆÀï¤Ç²¦ºÂÃ¥´Ô¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ïµþ¸ý¹É¿Í¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆWBA²¦ºÂ³ÍÆÀ¤·2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡£2025Ç¯3·î¡¢¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¤È¤ÎWBA¡õWBCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¤â¾¡Íø¤·¡¢2³¬µéÀ¤³¦2ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡£Æ±Ç¯7·î¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥µ¥ó¥É¥Ð¥ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤·²¦ºÂ´ÙÍî¡£2025Ç¯12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µéÅ¾¸þ½éÀï¤Ï¡¢IBFÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¢¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î´þ¸¢¤Ë¤è¤êÄ¾Á°¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ27Àï25¾¡(16KO)2ÇÔ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿²ñÄÅÂÙÀ®