¡¡12·î29Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¡¼¥È¤ÎÁí·è»»¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡¦¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢Âç°æ½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬¡¢JRAÀª¤òÙà¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ã±¾¡1.4ÇÜ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¡¢²¿Ãý¤í¤¦¤«Æ¬¤ÎÀ°Íý¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÛÄê¤è¤ê¤â¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç±¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Æ»Ãæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ê±þ¤¨ÎÉ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Ê¤¬¤éÆ»Ãæ¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤ÄÊ·°Ïµ¤¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç±¿¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤ÏÇÏ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤ÆÉ¬»à¤ÇÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éÈó¾ï¤ËÁÇ·Ú¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Á´Á³¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ÌÃÖ¼è¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢º£Æü¤Ï¼«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç±¿¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÏ¤òÁ´Ç½ÎÏÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¾è¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¿Ø±Ä¤ÎÊý¤¬¤¦¤Þ¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÇÏ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¿Ø±Ä¤ÎÊý¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤ÉñÂæ¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«Áá¤¯¤«¤éËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥ì¡¼¥¹¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï³§¤µ¤ó¤É¤¦¤«±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡12·î29Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊG1¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À2000m¡Ë¤Ï¡¢ÌðÌîµ®Ç·µ³¾è¤Î7ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¤»¤ó7¡¦Âç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¡¢3Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥ó¥¸¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:04.3¡Ê½Å¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥Ê¥ë¥«¥ß¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¤Ï¡¢6ÃåÇÔÂà¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç°æ½êÂ°¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬Âç¶âÀ±¡ÄÅìµþÂç¾ÞÅµÙà¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤Êº¹¤·ÀÚ¤ê
¡¡Âç°æ½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤¬JRAÀª¤òÙà¤¸Éú¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¤ÎÂç¶âÀ±¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï²¡¤·ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÃÇÁ³¿Íµ¤ÇÏ¥ß¥Ã¥¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë³°¤«¤é½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¯¥¯¥Ó¤À¤±º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡¡31Àï11¾¡
¡Ê¤»¤ó7¡¦Âç°æ¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ¡Ë
Éã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
Êì¡§¥á¡¼¥Ç¥¤¥¢
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥í¡¼
ÇÏ¼ç¡§G1¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§ÄÉÊ¬¥Õ¥¡¡¼¥à
