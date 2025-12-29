Perfumeあ〜ちゃん、ピラティスで引き締まった美ボディ披露「日々の努力が伝わる」「さすがプロ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが12月27日、自身のInstagramを更新。ピラティスに取り組む姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳Perfumeメンバー「衝撃」トレーニング姿
あ〜ちゃんは「2025年も週2 マシンピラティス続けました」とつづり、トレーニング中のリール動画を公開。器具を使いながら逆さの姿勢で体幹を鍛える場面が映し出され、引き締まった身体のラインが印象的な動画となっている。
この投稿には「スタイル抜群」「レベチ」「衝撃」「綺麗」「しなやかで素敵」「日々の努力が伝わる」「尊敬しかない」「さすがプロ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
