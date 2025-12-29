「今日好き」小國舞羽、ミニ丈コーデで美脚スラリ「完璧スタイル」「最強美女降臨」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた小國舞羽が12月28日、自身のInstagramを更新。ミニボトムスのコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
◆小國舞羽、ミニボトムスコーデ披露
小國は「良いお年を〜 今年もたくさん応援してくれてありがとうございました 来年もついてきてね」とつづり、外出先でのプライベートショットを複数枚投稿。カシュケット帽に黒縁メガネで溌剌としたポーズをとったり、テラスでのショットなど、ブラックとグレーを基調としたコーデに合わせたアシンメトリーなミニボトムスからは、美しい脚がのぞいている。
◆小國舞羽の投稿に反響
この投稿に「完璧スタイル」「最強美女降臨」「大人っぽい」「お洒落すぎる」「オーラすごい」「モノトーンでかっこいい」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。小國は「夏休み編2023」「卒業編2024inセブ島」に参加した。雑誌「Seventeen」（集英社）専属モデルとしても活動している。（modelpress編集部）
