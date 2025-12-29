◆第７６回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）

年末の国内ダート頂上決戦に１５頭（アラジンバローズが出走取り消し）が出走し、７番人気のディクテオン（セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キングカメハメハ）がゴール前でミッキーファイトとの競り合いを制し、Ｇ１初勝利を飾った。矢野貴之騎手は同レース初勝利となった。地方馬の勝利は２００５年アジュディミツオー以来、２０年ぶりとなった。勝ちタイムは２分４秒３。

同馬は今年９月にコリアカップを制覇。地方所属馬として海外ダートグレード競走初勝利を飾っていた。１１月のＪＢＣクラシック（船橋）に登録していたが、見送って東京大賞典に照準を定め、強豪ＪＲＡ勢を撃破した。

１番人気のＪＲＡのミッキーファイト（クリストフ・ルメール騎手）が２着。前走のチャンピオンズＣで５着だったＪＲＡのアウトレンジ（４番人気、松山弘平騎手）が３着だった。上位２頭に遅れを取ったが、最後の直線で内からしぶとく脚を伸ばしていた。

松山弘平騎手（アウトレンジ＝３着）「スタートは良かったし、前を見ながら脚をためられた。いい競馬をしてくれた」

岩田望来騎手（キングズソード＝４着）「いい位置で競馬ができた。最後に脚は上がったが、このメンバーで４着は収穫」

岩田康誠騎手（ホウオウルーレット＝５着）「来年に向けての力はつけられたし、またこのレースに戻ってこられると思う」