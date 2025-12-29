センチュリー（FCEV）をはじめ40台の電動車でサポート

センチュリー（大会本部車）

1920年に始まった「東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）」は100年以上の伝統ある大会。次世代を担う若者の育成に貢献しようと、トヨタは2003年から一部の運営車両の提供を始め、2011年からは協賛社として大会をサポートしてきた。

そして大会に携わるなかで、排出ガスや二酸化炭素を減らし、もっと選手と地球にやさしい大会にできないかと考え続けてきた。

トヨタは、国や地域によって異なるエネルギー事情や、顧客のさまざまなニーズに応えうる電動車の選択肢を用意する「マルチパスウェイ」を進めており、BEVやFCEV、HEVなどの多様な車両が箱根駅伝に貢献できるのではと考えた。

トヨタが第102回 箱根駅伝に提供する主な車両

第102回 箱根駅伝にトヨタが提供する電動車は合計40台。先頭を走る選手らを映す「共同カメラ車」のトラックと、「大会本部車」のセンチュリーをFCEVのオリジナル車両で提供する。エンジンの代わりに燃料電池を搭載し、水素と酸素の化学反応で発電し、モーターで駆動。高い静粛性に加え、排出されるのは水だけだ。

大会を支える人や物を運ぶ車両も電動化。あらゆる事態に対応する「緊急対応車」はe-Paletteを、関係者を運ぶ車両はFCEV仕様のコースターを活用する。

そして各チームの「大学運営管理車」はHEVと、バイオ燃料を10％配合した低炭素ガソリン「E10」を組み合わせる。福島で栽培した非可食植物「ソルガム」を原料とし、次世代グリーンCO2燃料技術研究組合（※）で製造したエタノールを、ENEOS（エネオス）がE10に調製して提供する。

※カーボンニュートラル実現のため、効率的に自動車用バイオエタノール燃料を製造する技術研究を行っている。組合員はエネオス、スズキ、スバル、ダイハツ、トヨタ、豊田通商、マツダの7社。

こうした取り組みにより、車両による排出ガスや二酸化炭素を減らす。

スポーツは私たちに勇気や感動を与えてくれる。創業期からさまざまな活動を通じてアスリートを応援してきたトヨタは、今後もこうした取り組みを通じ、箱根駅伝が選手と地球にやさしい持続可能な大会になることに貢献していく。

e-Palette（医務車、緊急対応車）

トヨタが第102回 箱根駅伝に提供する車両一覧