◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

初の4年連続シード権を目指す城西大学は、5区で前回区間3位の好走を見せた斎藤将也選手(4年)を2年連続で登録。前回大会の閉会式後に、櫛部静二監督から次回も5区を走ることを告げられていたといい、「1月3日の時点で5区を走るというのは自分の中でも心に決めていた」と5区への熱い思いを語っていました。

留学生のヴィクター キムタイ選手(4年)は2年連続の2区、前回大会で9区区間賞の桜井優我選手(4年)は4区に登録。強力な4年生の主力が往路に名を連ねます。前回大会で1年生ながら山下りの6区で個人3位だった小林竜輝選手(2年)は補欠登録となっています。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4名まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、城西大学の区間エントリー

1区 熊井志岳(3年)

2区 V.キムタイ(4年)

3区 小早川凌真(4年)

4区 桜井優我(4年)

5区 斎藤将也(4年)

6区 大沼良太郎(4年)

7区 河野世寿(3年)

8区 小田伊織(3年)

9区 村木風舞(2年)

10区 岩田真之(4年)

〈補欠登録〉鈴木健真(4年)山中達貴(4年・駅伝主将)柴田侑(3年)中島巨翔(3年)小林竜輝(2年)三宅駿(2年)