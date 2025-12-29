「未来への準備」としてBEVモデルも登場

トヨタのタイ法人であるトヨタ・モーター・タイランドは、2025年11月10日にピックアップトラック「ハイラックス」の新型モデルを世界で初めて披露しました。

今回で9代目となる新型は、デザインを一新したことに加え、パワートレインにBEV（バッテリー電気自動車）が設定された点が大きな特徴となっています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「ハイラックス」です！ 画像で見る（30枚以上）

この発表に先立ち、同法人は11月1日に公式YouTubeチャンネルでティザー映像を公開しており、多くの注目を集めていました。

ハイラックスは1968年に初代モデルが登場して以来、世界戦略車のピックアップトラックとして各国の市場で販売されてきました。日本国内では、2015年に発表された現行の8代目が、遅れること2年の2017年に13年ぶりに販売を再開しています。

ワールドプレミアの場で登壇したリージョナル・チーフ・エンジニアのアンヤラット・スティベンジャクン氏は、新型ハイラックスが「信頼性（Reliable）」「スマートさ（Smarter）」「未来への準備（Ready for the future）」という3つの点で大きな進化を遂げたと語りました。

特に注目されるのが、「未来への準備」として発表されたBEVモデルの導入です。アンヤラット氏は、BEVモデルであってもハイラックスが持つ本来の魅力は少しも損なわれないと強調しました。

「ボディオンフレーム」構造の基本性能は維持されており、ハイラックスに求められる「オフロード走破性」や「渡河性能」、そして「十分な牽引能力と積載能力」が確保されていると説明しました。

なお、日本市場に向けてはディーゼルモデルの導入が計画されており、発売は2026年の中頃を予定しているといいます。

さらにトヨタは、今回発表されたディーゼルモデルとBEVモデルに続き、FCEV（燃料電池）モデルの開発も進めているとのことです。

このFCEVモデルは欧州とオセアニア市場を対象に、2028年以降の投入が計画されています。

伝統的なピックアップトラックの価値を守りつつ、未来のパワートレインにも対応していく新型ハイラックスは、今後の市場の動向を占う上で重要なモデルとなりそうです。