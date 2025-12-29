【義実家へ帰省、ムリ〜！】年始の挨拶がナイ？義弟ヨメ、ありえん【第3話まんが】#ママスタショート
お正月が待ち遠しかった思い出は遥か遠く、いまや「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、義弟の奥さんにまつわるエピソードです。
ここ数年、正月の義実家での集まりに姿を見せない義弟のお嫁さんと子どもたち。「正月はみんなで集まるべき」と思う長男のお嫁さんは納得がいかないご様子。
嫁「まったく帰省しないよね。新年の挨拶ぐらいすべきだと思うんだけど！」
夫に怒りをぶつけると、返ってきたのは「仕事が忙しいらしい」といった言葉。年末年始に帰省できないような仕事なら変えたらいいのにと不満を隠せない長男の嫁。そうは言っても、年末年始の帰省のためだけに仕事は変えられませんよね。義弟のお嫁さんに少し不条理を押し付けているようにも思えます。さてこの一件、みなさんはどう思いますか？
みなさんも、お正月の義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、義弟の奥さんにまつわるエピソードです。
ここ数年、正月の義実家での集まりに姿を見せない義弟のお嫁さんと子どもたち。「正月はみんなで集まるべき」と思う長男のお嫁さんは納得がいかないご様子。
夫に怒りをぶつけると、返ってきたのは「仕事が忙しいらしい」といった言葉。年末年始に帰省できないような仕事なら変えたらいいのにと不満を隠せない長男の嫁。そうは言っても、年末年始の帰省のためだけに仕事は変えられませんよね。義弟のお嫁さんに少し不条理を押し付けているようにも思えます。さてこの一件、みなさんはどう思いますか？
みなさんも、お正月の義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部