¡ÖºÊ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Íî½ñ¤¤è¡ª¡×ÉÚ³ßµÁÇî¡¢Âç¿Íµ¤àÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼á¤Ç¸¶¹Æ´°À®¤òÊó¹ð¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÝÆâÀèÀ¸¤â´î¤ó¤Ç¤½¤¦¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¤ÊÀèÀ¸¡×ºÊ¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¥¥ã¥é¤ò¡Ä
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÉÚ³ßµÁÇî¤¬¸ø³«¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²«¿§¤¤ÉõÅû¤Î¾å¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤òÃÖ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ÏºÊ¤ÇÌ¡²è²È¤ÎÉðÆâÄ¾»Ò¤ÎÂåÉ½ºî¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î1¿Í¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¤¬¡ÖNo412¡¡¸¶¹Æ´°À®¡×¤ÈµÆþ¤µ¤ì¤¿»æ¤ò»ý¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¥Þ¡¼¥«¡¼¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½ÐÍè¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤ÊÀèÀ¸¡×¡ÖºÊ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Íî½ñ¤¤è¡ª¡×¡ÖÍÅ²ø¤âÄùÀÚ¤âÂà»¶¤»¤è¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Îºî¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜ²È¤è¤ê¥¨¥í²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉÚ³ßÀèÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÝÆâÀèÀ¸¤â´î¤ó¤Ç¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÉÚ³ß¤Ï1999Ç¯¤ËÃÝÆâ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£