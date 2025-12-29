¡Ö¥Þ¥¸¤«‼¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç?¡×Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤¬à¤Ó¤Ã¤¯¤ê·ãÊÑá¡Öº£¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦?¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬à¤Ó¤Ã¤¯¤ê·ãÊÑá¤·¤¿¥â¥Ç¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öanan No.2477 Special Edition¡×(¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹)¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¹õ³×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤Á¤í¤óÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Í?¤Í?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£TBS¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿É½»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ö#anan¡×¡Ö#¤´¤¤¤´¤¤¤¹¡¼¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ»ïÌÌ¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾Ð´é°î¤ì¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤«‼¡×¡Ö±³¤Ç¤·¤ç?¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£¤Ï¤É¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö´¨¤¤¤ó?¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£