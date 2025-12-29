2025年もあとわずか。ソフトバンクは苦しみながらもパ・リーグ2連覇を飾り、5年ぶりの日本一に輝いた。就任2年目の小久保裕紀監督（54）は、4月の最下位からチームをV字回復に導き、レギュラーシーズンでは日本ハムとのマッチレースを制した。小久保監督のコメントで今季の名シーンを振り返る。

▼1月13日＝地元和歌山での激励会（年末に球団のドキュメンタリー映画を鑑賞）「マスクと帽子を外して『来年こそ日本一になります！』とガッツポーズをしたらめちゃくちゃどよめいた」

▼1月26日＝プレーボールミーティング（ポスト甲斐拓也について）「キャッチャーは誰が出てくるのか楽しみですね。選手同士の争いを邪魔しないようにとにかくじっくり見るというのをテーマにやっていきたい」

▼1月29日＝スローガン発表「昨年のVIVAを引き継ぐ案もあったけど、個々が換えのきかない人材になるという意味を込めて、Professional Spirit（プロフェッショナルスピリット）、PS！にしました」

▼1月31日＝全体ミーティング（愉しむ、出し切る、追い求めるの3カ条を訓示）「人間というか、チームを含めて人はうまくいっている時に振り返りはあまり必要なくて、いけいけどんどんで流れに乗るけど、うまくいかない時期もある。その時に立ち返る場所として」

▼2月1日＝キャンプイン（2年連続雨のスタート）「（天気）予報がはっきり雨だったので、昨晩に（雨用の練習）予定を決められたので、それは良かったと思います」

▼2月4日＝宮崎キャンプ（第1クールを総括）「杉山（一樹）、尾形（崇斗）は自信をつけて、いい球を投げていると思った。あと、上沢（直之）がすごくレベルが高いなという印象は受けました。クイックの精度や変化球の切れ（がいい）」

▼2月13日＝筑後キャンプ（異例のキャンプ中の筑後視察）「ルーキーたちがどういうバッティングをしているのか、どういう守備をしているのか興味があったので、そこは注目していて見ていた」

▼2月26日＝練習試合・韓国ロッテ戦（若手のアピール不足に）「とてもそんな争いをしているようには見えなかったね。残念ながら。これだけ打席に立てるのは3試合ですよ。分かっているのかなと思いますね」

▼2月27日＝練習試合・韓国斗山戦（石見颯真が大活躍）「石見は衝撃的でしたね。バッティングの技術は非常に高いものがあるなと、僕だけじゃなく、首脳陣が全員感じたので」

韓国・斗山の李承菀監督（左）と話す小久保監督

▼3月4日＝ヤクルト戦（新装したペイペイドームの通路を見学）「弱いチームから強くなっていった。偉大な先輩がいるから今があるのを感じてもらいたい。生卵（事件）の時、バスに乗っていたの（今のホークスでは）俺ぐらいじゃないかな」

▼3月7日＝ロッテ戦（リチャードが4打席連続三振）「チャンスはピンチですね」

▼3月16日＝日本ハム戦（上沢直之が打ち込まれるなど8失点）「（日本ハム打線は）強力、強力。あとから出てきたメンバーでもあれだけ層が厚かった」

▼3月23日＝広島戦（オープン戦の全日程が終了。アピール不足の正木智也について）「はっきり言って物足りんですね。数字の通りですよ。（打率）2割とかね。チャンスをつかんだとは思えない」

▼3月28日＝ロッテ戦（9年ぶりに開幕戦で敗戦）「開幕戦でワンサイドになってファンには申し訳ないけど、一敗は一敗ですから」

▼3月30日＝ロッテ戦（37年ぶりの開幕3連敗）「3試合で20点取られたら勝つのはなかなか難しい。野球はピッチャーなので」

▼4月1日＝日本ハム戦（近藤健介の離脱が決定。中村晃の起用法を変更）「前言撤回になりますが（中村）晃と話をして、近藤、栗原（陵矢）がいない状況でDHやファーストでも起用をする」

▼4月2日＝日本ハム戦（現役ドラフトで移籍した吉田賢吾にプロ初本塁打を許す）「移籍して、初めてそのチーム（ソフトバンク）にスタメンで出て、ホームランを打った方がすごい。そんなに悪い球じゃない。打った吉田が良かった」

▼4月6日＝西武戦（本拠地6試合目で初勝利）「本拠地のファンに申し訳ないという思いがありました。苦しいシーズンのスタートになりましたけど、これから一つずつ借金を減らして、早く（勝率）5割に持っていけるようにやっていきたい」

本拠地初勝利を飾り、山川（右）とタッチ交わす小久保監督

▼4月18日＝西武戦（単独最下位のチーム状況）「当初の打線は組めない。首脳陣にも言ったけど、今いるメンバーが最強。過去は戻ってこない。これからどうするか」

▼4月26日＝楽天戦（4番の山川穂高が絶不調）「本来の姿にはほど遠い。でも自分の力で復調するしかない。開幕から苦しんで、一回（不調から）抜けたかなと思ったらまた苦しんでいますね」

▼4月30日＝日本ハム戦（借金6の最下位で4月が終了。緊急ミーティングを開き）「急には変わることはないですからね。明日からまた新しい月が始まる。今から選手たちには話をして、気持ちを切り替えていきます」

▼5月2日＝ロッテ戦（川瀬晃の劇的な代打逆転サヨナラ打）「奇跡に近いですね。ツーアウトランナーなしからつなぎながら」

▼5月7日＝西武戦（ゴールデンウィークの9連戦は5勝4敗）「（2日の川瀬）晃のサヨナラがなかったら優勝戦線からはみ出ていたかもしれなかった。そういう意味では踏みとどまったゴールデンウイークの9連戦でした」

▼5月15日＝西武戦（就任後初めて山川穂高を4番から外す決断）「山川の打順変更に関してはかなり悩みました。答えのないところに決断を下していくのが監督の仕事なのでね。昨日の時点で打順を変えようと決めました。主力がいない中、一人で全てやらないといけないという姿が強すぎたというのがわれわれの見解だった」

▼5月18日＝楽天戦（最大7の借金を返済）「今年は貯金をしたことがないんでね。これから移動日を挟んで、日本ハムと対戦する。首位を走らせるわけにはいかない日本ハムと対戦できることを喜びに感じながらいきたいですね」

▼5月25日＝オリックス戦（スタメンに定着した柳町達）「外せない選手になりつつある。あのぐらいの選球眼と出塁率は持ち味。昨年は今ぐらいの打席数から一気に（状態が）落ちた。3年（結果を）残してレギュラー。目標設定を一段階上げてほしい」

５月２５日の鹿児島でのオリックス戦に報道陣に囲まれ笑顔を見せる小久保監督（中央）

▼5月28日＝日本ハム戦（山縣秀の守備力に脱帽）「ルーキーのあの守備ね。この数試合を見たけど、ドラフト5位でしょ。（野村）勇のあれをゲッツーに取るんですから。こっちは守備のほころびが多い。それが今の（日本ハムとの）ゲーム差につながっている」

▼6月1日＝楽天戦（勝率5割で交流戦へ）「借金7までいって、5月であれだけもっていった。まだ踏みとどまっていますよ」

▼6月6日＝ヤクルト戦（リバン・モイネロが球団記録更新の18Kも逆転負け）「モイネロには申し訳なかった。あの回（8回）をスッといっていたら9回も考えていたけど、振り絞っていたので。110球も超えていたので」

▼6月10日＝巨人戦（守護神ロベルト・オスナの配置転換を説明）「前回やられたときに、いったんクローザーから外れると話をした」

▼6月15日＝DeNA戦（3日連続お立ち台の秋広優人について）「来週からセ・リーグの球場なので、DHが使えない。秋広を出せないのでちょっと残念です」

▼6月22日＝阪神戦（甲子園で9度目の交流戦V）「パ・リーグでは3位、4位をいったり来たりしていますので。しっかり日本ハムを巻き上げ、優勝を目指して、秋にはセ・リーグ1位の阪神さんと戦えるように頑張りたい」

交流戦の優勝を決め、ファンに手を振る小久保監督

▼7月4日＝西武戦（交流戦MVPに輝いた柳町達が一転絶不調）「でもチャンスじゃない？ 一皮むけるための。極端な方がいい、成長するには。どうもがくか。とことん苦しめ、と伝えました」

▼7月8日＝オリックス戦（スタメン復帰した近藤健介が決勝の満塁弾）「素晴らしいホームランでした。あまり喋ることがない。近藤で書いてください」

▼7月12日＝楽天戦（3試合連続零封負け）「今日は一言だけ。見ての通り。打てない、守れない、ピッチャーに迷惑をかけ過ぎ」

▼7月13日＝楽天戦（前田悠伍のプロ初勝利で連敗ストップ）「立派ですよ。（チームが）連敗していたし、初先発の中で。ファームでやってきたことをそのまま1軍のマウンドでもやっていた」

▼7月19日＝西武戦（リバン・モイネロが打たせて取る投球でプロ初完封）「これまでと全く違うスタイルだった。新しいモイネロを見た」

▼7月21日＝西武戦（前半戦を総括）「一番は日本ハム戦じゃないですか。すぐに（29日から）直接対決が始まって、そこでしっかり捉えられるチーム状態にならないとペナントレースを制するのは厳しいと思うので」

▼7月29日＝日本ハム戦（直接対決を制し、今季初の首位浮上）「今日のことは終わったのでまた明日」

7月２９日の日本ハム戦に勝利し周東と笑顔でタッチを交わす小久保監督

▼8月7日＝ロッテ戦（井上朋也、佐藤直樹の適時打で勝利）「2人に代打用意してたんですけど…『んぁあ！行け！』って行かせた。あいつらに託してよかった。あの投手相手に先発させてて3打席立たせないというのは、という葛藤もあって」

▼8月11日＝日本ハム戦（先発ローテ再編も的中し、首位攻防3連戦3連勝）「ここに合わせてローテーションを組んで、それが最高の結果につながって、本当に良かったと思います。見事な先発投手陣に中継ぎ、抑えも素晴らしかった」

▼8月19日＝西武戦（栗原陵矢の復帰時期について）「優勝するためには彼の力が必要。9月に大暴れして月間MVPを取って、最後おいしいところをあいつが持っていったなというのをイメージしてと言いました」

▼8月24日＝日本ハム戦（敵地で痛恨の同一カード3連敗）「前回三つ（9〜11日に福岡で3連勝）やって、今回三つ（3連敗）やられただけのことなんでね」

▼8月26日＝楽天戦（中村晃が通算1500安打を達成）「今日は（中村）晃おめでとう。代打専門でスタートしたシーズンで、1500本諦めるなという話しをしていて、この世界は何が起こるかわからないと感じさせるシーズンですね」

▼8月27日＝楽天戦（今宮健太が通算400犠打を達成）「なかなか400もバントをして、ホームランを100本打てる選手は出てこないでしょうから。連盟表彰ではないですが、プロ野球に名を残す記録ですね」

▼8月30日＝ロッテ戦（痛恨の逆転負け）「今日はひと言だけでいいですか。今日の負けは痛いです」

▼8月31日＝ロッテ戦（逆転負けで2連敗を喫し、緊急ミーティング）「集めて話しをしたけど、野球は間（ま）があるスポーツ。間があるときに何を考えるか。何も考えられないようではプロ野球選手じゃない。追い求めることができない。準備不足です」

８月３１日のロッテ戦に敗れロッテに敗れ、足早に引き揚げる小久保監督

▼9月4日＝オリックス戦（嶺井博希をプロ初の4番で起用）「僕が決めました。さすがにコーチからは言ってこなかった」

▼9月5日＝楽天戦（大勝を飾り、優勝マジック18が初点灯）「きょうはゆっくり試合を見ていました。初回が全てですね」

▼9月17日＝西武戦（優勝マジックが一桁突入。翌日の日本ハム戦に向け）「勝てば有利になりますしね。ここまできたら思い残すことなくワクワク、ドキドキしながら明日の一戦を取りにいきたいと思います」

▼9月18日＝日本ハム戦（早めの投手交代で直接対決を制す）「今日はピッチャー陣は延長のことを考えずにつぎ込んでいた。本当にいい勝負でしたね」

▼9月23日＝オリックス戦（まさかの同一カード4連敗で足踏み）「言いたいことはたくさんあるけど、4連戦が終わり、明日から仙台。場所も変われば空気も変わる。ということでまた明日」

▼9月26日＝楽天戦（ついに優勝マジック1）「もちろん、もちろん。あと1勝です」

▼9月27日＝西武戦（リーグ2連覇達成）「本当に苦しいシーズンだった。今年ほど1軍に携わった全選手、関係者の全員の力がなければ今日の2連覇というのは達成できなかったと思います」

リーグ連覇を果たし、胴上げされるソフトバンク小久保監督＝

▼9月28日＝西武戦（優勝から一夜明け、牧原大成と柳町達の首位打者争いについて）「「二人を部屋に呼んで話しました。『2人で決着をつけろ』と言いました。恨みっこなしで正々堂々とね。チーム内でなかなか（首位打者争いを）できるものじゃない」

▼9月30日＝日本ハム戦（試合前のメンバー票交換で新庄剛志監督から花束を受け取り）「びっくりするくらい大きい花束でした」

▼10月3日＝オリックス戦（最終戦セレモニーでタイトル獲得者の名前を挙げ）「選手が多すぎて、ちょっとカンペを読みます」

▼10月5日＝ロッテ戦（レギュラーシーズン全日程が終了）「2冠とかもいなくてね。いいレギュラーシーズンだったということですね。でもわれわれの着地点はここじゃなくて、ゴールは先なので」

▼10月8日＝54歳の誕生日「毎年、誕生日に思うことは生んでもらった母に感謝です。お母さんに感謝する日かなと思っています」

▼10月14日＝クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ前日練習「短期決戦のみならず、一番大事にしている流れというのをしっかり自分の中で読み切る。マイナスの流れにもっていかないように采配するということ考えている」

▼10月15日＝日本ハムとのCS初戦（劇的なサヨナラ勝ち）「大きいですね。勝つと負けるとでは大違い。どっちに転んでもおかしくない試合だった」

▼10月19日＝日本ハムとのCS5戦（3連敗を喫し、3勝3敗で最終戦へ）「試合展開よりも明日パ・リーグ最後の試合。今年戦った、一騎打ちのチームとやりきって、勝ったら日本シリーズ、負けたら今シーズン終了。分かりやすいです。やるだけです」

▼10月20日＝日本ハムとのCS6戦（接戦を制し、日本シリーズ進出決定）「3連敗して、苦しかったです。今日モイネロが本当によく投げてくれたと思います。特にレイエスが怪物だったので。彼を抑えたのが勝因だったと思います」

▼10月24日＝日本シリーズ前日練習「今年は臨機応変、変幻自在の戦いだった。これは（日本）シリーズでも型を求めるのではなく、変幻自在にいきたいなと思います」

▼10月25日＝阪神との日本シリーズ初戦（逆転負けで敗戦）「向こうはワンチャンスをものにして。最後いい粘りでしたけどね。ベンチには（捕手を除いた野手は）ダウンズしか残っていないところまでいきましたけど。明日ですね」

▼10月26日＝阪神との日本シリーズ2戦（打線が爆発し大勝で1勝1敗）「昨年ここ（みずほペイペイドーム）で3連敗して皆さんの前で勝ちを見せることができなかったので、今日ははうれしいです」

▼10月29日＝阪神との日本シリーズ4戦（代打策も的中し3勝1敗の王手）「打った近藤がすごいと思います。もう1点取りにいこうというのは決めていた」

▼10月30日＝阪神との日本シリーズ5戦（4連勝で悲願の日本一）「昨年の日本シリーズ後のオフはどこにいっても悔しかった。『来年こそ』という言葉もいただいた。その言葉を胸に刻み日本シリーズに入った。日本一の報告できることをうれしく思います」

▼11月13日＝正力松太郎賞を獲得「この賞は、福岡ソフトバンクホークスという組織全体の努力の結晶です。これからも福岡の皆さま、そして全国のホークスファンに誇りに思っていただけるチームづくりを続けて参ります」

▼11月24日＝日本一の祝賀パレード「今年はすべて、おめでとう、ありがとうという声をいただいて。本当にあれだけのファンの方々が集まってもらって、あれだけの笑顔を、本当に達成できて良かったなと、あらためて実感がわきました」

▼11月26日＝NPBアワーズ（史上最多の個人タイトル8人）「ある意味、主力の離脱によって生まれた現象。それだけ力のある選手がいて、彼らのカバーがあって日本一にたどり着いた」

▼12月8日＝新入団発表会見「自分の感じたことをしっかり、まず野球ノートをつくるということを今日のスタートとして。自分のノートを作ることをスタートとしてください」

▼12月9日＝ハワイV旅行に出発「家族、スタッフも4軍までのみんなでパ・リーグ優勝、日本一を共有できるのはここしかない。ゆっくりしてもらって、ホークスが優勝してその一員だと感じられるように楽しんでほしい」

▼12月18日＝来季からの3年契約を発表「引き続き、王イズムの継承、最先端技術を取り入れた指導のもと、強いチームをつくってまいります」

▼12月25日＝孫正義オーナーに日本一を報告「クリスマスの日に（オーナーに）ご報告させていただけて、来年に向けて全てを切り替えるきっかけの日になる。気持ちは優勝した後、来季に向かっていましたけど、改めてオーナーにご報告することで来季の3連覇に向けてのモードに入れる」