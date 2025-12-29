大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、けん玉でギネス世界記録チャレンジする三山ひろし（45）が大リーグ・ドジャースの山本由伸投手（27）へラブコールを送った。

今年で9回目となるけん玉チャレンジ。今年は「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」と題し、昨年の128人を超える、129人による「連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列」の記録更新を目指す。

今年3月には日本開幕戦を前にした山本らドジャースの選手が球団公式SNSの動画でけん玉を披露。山本は「I'm goog at Kendama.」の言葉通りに巧みな技を次々に繰り出し、「由伸めっちゃうまいな」などと話題となった。

囲み取材で“コラボ”の可能性を聞かれた三山は「私の方には直接その話はなかったんですけども、叶うとうれしいなと思いますね」とニッコリ。「けん玉は集中力を高めるのに一番いいですから、そういう意味では取り入れてやってらっしゃるんじゃないかと思うので。来年あたりによかったら、お忙しいと思いますけど」と控えめにラブコール。「来年私が出られるかどうかが問題ですけどね」と続けて笑いを誘った。

本番へ向けて「私も11年連続紅白という自分の歴史を更新できたということもあるので、しっかり当日はパフォーマンスしたい」と意気込んでいた。

今年のけん玉チャレンジには司会の有吉弘行のほか、「ILLIT」IROHA、「＆TEAM」MAKI、新浜レオンが初参加。「TRF」DJ KOO、「ハリセンボン」の箕輪はるからが名を連ねる。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。