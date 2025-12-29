◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)

ペアを組んで初めて挑んだ全日本、明日30日の決勝へ向け、女子ダブルスの志田千陽選手＆五十嵐有紗選手が意気込みを語りました。

初戦、2回戦、準々決勝とストレート勝利を飾っていた志田・五十嵐ペア。準決勝の保原彩夏選手・廣上瑠依選手ペアに1ゲームを奪うも、第2ゲームは終盤で同点に追いつかれ逆転負けしますが、最終ゲームでペースを取り戻し2-1(21-14、20-22、21ー8)で勝利しました。

五十嵐選手は「今日は出だしで硬かったりする場面が多くて、自分で自分にプレッシャーをかける試合になってしまったんですが、3ゲーム目は自分たちのいいところがだせた試合だった」と話し、志田選手も「非常に力んでしまったんですけど、2ゲーム目リードしてるところからまだだまだだと自分にプレッシャーかけてしまって、硬くなってミスが出たりした。ファイナルは後ろ使って落ち着いて出来た。明日につながる試合が出来てよかった」と反省点を語りました。

その中でも成果があったようで、五十嵐選手は「全日本総合までに自分たちの形を作りたいっていうのを2人で話し合ってて、すごく不安だったんですけど初戦からすごくいい形が作れたり、作れなかった場面から自分たちの形を作ることが出来てきたので、明日もどんな展開になっても自分たちのいい形を作るようにして優勝出来るように頑張りたいです」と9月にペアを組んでから3か月での成長を感じたといいます。

志田選手は前回、松山奈未選手との“シダマツ”ペアで優勝を決めています。五十嵐選手とのペアで挑む決勝に「明日は今日の反省を生かして、リベンジする気持ちでやるだけなので、2人で優勝出来るようにがんばりたいです」と意気込みました。

決勝は福島由紀選手・松本麻佑選手ペアの“フクマツ”ペアが準決勝前に棄権したことにより櫻本絢子選手・廣田彩花選手ペアと対決となります。