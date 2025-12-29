¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º°ìÉô¤ò²ò¸Û¡¡Á´°÷¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ê¤·¤Ë
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¡×¤Ï29Æü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¥¢¥É¥¢¤È¤ÎÌó1Ç¯´Ö¤ÎÂÐÎ©¤ò·Ð¤Æ¡¢Àè·î¡¢Á´°÷¤¬³èÆ°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ¤ÎÉüµ¢¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥É¥¢¤ÏÀè·î¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Î¤¦¤Á¥Ø¥ê¥ó¤µ¤ó¤È¥Ø¥¤¥ó¤µ¤ó¤¬¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤Î³èÆ°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó¤é»Ä¤ê3¿Í¤â´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÉüµ¢°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥É¥¢¤Ï12·î29Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤µ¤ó°Ê³°¤Î2¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ï¥Ë¤µ¤ó¤ÎÉüµ¢¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥ß¥ó¥¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¤ëµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£