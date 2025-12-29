タレントの熊田曜子（43）が、引き締まった体が見える水着姿を披露し、反響が寄せられている。

【映像】熊田曜子のビキニや網タイツのセクシーショット

これまでにも、Instagramで撮影オフショットを投稿していた熊田。オレンジ色のビキニで砂浜に四つん這いになる姿や、全身網タイツショットを披露すると、「セクシーな衣装と色っぽい熊田さんにメロメロです」「美しい セクシーすぎる」などと話題になっていた。

2025年12月27日の投稿では、79作品目となるイメージDVD『恋人気分で』のジャケット撮影の様子をアップ。黒の水着姿で、プールで撮影する動画を披露している。「こちらが表紙になると思ってたけど予想が外れた。原田カメラマンさんはアシスタント時代もお世話になってるからお互い少し緊張してたよ」とコメントしている。

この投稿にファンからは、「スレンダーにしぼった肢体、筋肉の上に程よい脂肪。完熟前の完璧なダークマ、たまらな〜い」「大人の色気すごすぎ」「黒水着たまらん」など、さまざまな声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）