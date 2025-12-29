せいら、ボブヘア×ミニワンピで圧巻美脚見せ「別人級」「破壊力すごい」の声
【モデルプレス＝2025/12/29】モデルのせいらが12月29日までに、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】コムドット妹の人気モデル「雰囲気違う」ボブ×ミニワンピの別人級ショット
【写真】コムドット妹の人気モデル「雰囲気違う」ボブ×ミニワンピの別人級ショット
◆せいら、ボブヘアで圧巻美脚披露
せいらは「POWER IN POSITIVITY」とつづり、カメラマンの大塚三鈴氏（＠otsuka_misuzu）らが撮影したスタジオショットを複数枚投稿。普段のロングヘアから一転したボブヘア姿で、美しい脚が際立つノースリーブのミニ丈ワンピースを着用している。
◆せいらの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「レベチ」「別人級」「破壊力すごい」「ボブも似合ってる」「かっこ可愛い」「雰囲気違う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
