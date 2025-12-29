元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、美脚際立つショーパン姿に絶賛の声「着こなせるのすごい」「眩しい」
【モデルプレス＝2025/12/29】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12月28日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「レベチのスタイル」美脚スラリのショーパン姿
竹中アナは、自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）のテーマを告知するリール動画を投稿。淡い色のトップスに色白で美しい脚が際立つショートパンツを合わせたコーディネートで、手を振る自然体な姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「印象変わる」「着こなせるのすごい」「レベチのスタイル」「爽やか」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「レベチのスタイル」美脚スラリのショーパン姿
◆竹中知華アナ、ショートパンツ姿を披露
竹中アナは、自身がパーソナリティを務めるラジオ沖縄「華華天国」（毎週月曜〜金曜午後2時30分〜）のテーマを告知するリール動画を投稿。淡い色のトップスに色白で美しい脚が際立つショートパンツを合わせたコーディネートで、手を振る自然体な姿を披露している。
◆竹中知華アナの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「印象変わる」「着こなせるのすごい」「レベチのスタイル」「爽やか」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】